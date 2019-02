MISSION D’OBSERVATION ELECTORALE SUNUELECTION DE LA SOCIETE CIVILE SENEGALAISE

Election présidentielle du 24 Février 2019

DECLARATION

Dans le cadre de la tenue du scrutin présidentiel du 24 Février 2019 au Sénégal, la société civile sénégalaise a déployé une Mission d’Observation Electorale de court terme.

La Mission d’Observation Electorale SunuElection est conduite par le Professeur Babacar GUEYE. Elle comprend près de 2135 membres, notamment le Chef de Mission, les membres du Comité de Pilotage de SunuElection, les membres du Collège des Facilitateurs et les Observateurs de long et court termes déployés dans le cadre de SunuElection.

Les observateurs, membres de cette Mission, sont déployés à travers les 45 départements du territoire sénégalais et répartis en fonction du poids électoral de chaque département.

La Mission de SunuElection a pour objectif l’observation du scrutin présidentiel au Sénégal, conformément aux dispositions juridiques internationales en la matière, au Code Electoral, ainsi que la Constitution.

L’objectif principal de la mission est de faire une observation indépendante et impartiale, et l’évaluation de l’organisation et de la conduite de cette élection. Pour ce faire, elle a rencontré les citoyens, les autorités politiques, administratives et judiciaires du pays, les institutions en charge des élections, les acteurs nationaux impliqués dans le processus électoral et les représentants de la communauté internationale.

En prélude du déploiement de 2135 observateurs de court terme, la Mission a déployé des observateurs de long terme dans toutes les régions du pays, à savoir : Dakar, Thiès, Diourbel, Fatick, Kaffrine, Kédougou, Tambacounda, Sédhiou, Kaolack, Matam, Ziguinchor, Saint-Louis, Louga, Kolda et observera les derniers jours de la campagne électorale, les opérations de vote et de dépouillement le jour du scrutin.

A l’issue du scrutin, la Mission tiendra une conférence de presse le lundi 25 Février 2019 à 17 h à l’hôtel Radisson Blu de Dakar qui portera sur la régularité, la transparence, l’équité et le déroulement du vote.

Ainsi, des observations et recommandations seront formulées dans un rapport final exhaustif destiné aux autorités politiques et autres parties prenantes deux mois après la publication des résultats définitifs.

La Mission a établi son quartier général et son secrétariat à l’hôtel Radisson Blu de Dakar. Les membres du Secrétariat de la Mission sont joignables au numéro suivant :

Fait à Dakar,

Vendredi 22 Février 2019

Pour la Mission,

Pr Babacar GUEYE,

Chef de Mission