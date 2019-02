La démonstration de force de Macky pour son dernier jour de campagne

Le meeting de clôture du candidat Macky Sall a connu du monde au stade Léopold Sédar Senghor où les militants et leur leader s’étaient donné rendez-vous. Macky Sall, le candidat de la coalition présidentielle, a porté la réplique à Idrissa Seck et Ousmane Sonko qui l’ont pris pour cible nommément lors de leur meeting.

‘’Contrairement aux autres, nous avons un bilan et une vision’’, a dit alors Macky Sall. Pour rassurer les milliers de soutiens et de militants fortement mobilisés et sur la pelouse et sur les gradins. Il leur dira : ‘’Ne pensez pas que je n’ai pas d’arguments pour leur porter la réplique. Je peux leur répondre. Mais, je ne le ferais point’’. Il a rappelé avoir parcouru 6 100 km dans le Sénégal, mené 38 meetings, autant de caravanes, et visité tous les contrées et les terroirs juste pour aller rencontrer les populations.

Son bilan, il a refusé de l’évoquer encore une fois. ‘’Je ne parlerai pas de bilan puisque même les oiseaux et les arbres le maîtrisent. Nous sommes dans le temps de l’action et du réel. Nous n’avons pas le temps’’, a-t-il dit avant d’inviter les Sénégalais, à se rendre tôt dans les lieux de vote le dimanche. Ce, en les assurant que l’armée va prendre les mesures adéquates pour sécuriser les votes, sur l’ensemble du territoire.