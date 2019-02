Cissé Kane NDAO a bouclé en apothéose sa campagne électorale à Diourbel.

Après avoir accueilli des ex militants de Rewmi habitant les villages de Touba Ndindy 1 et 2 polarisés par le grand quartier de Medinatoul, qui est le bastion électoral à ne surtout pas perdre, il a tenu meeting à Keur Cheikh au quartier Idibert avec la lionne Anta Ndiaye et son groupement de plus de 300 femmes et El Ogo Ka notable du quartier.



La campagne a été clôturée par un grand meeting dans son quartier.

La victoire du Candidat Macky Sall dès le 1er tour est inéluctable, a-t-il déclaré en cette occasion devant la délégation de Mme Aminata Tall Présidente du CESE dirigée par Me Iba Gueye et Abdourahmane Wone du PPS.