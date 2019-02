La position de Idrissa Seck sur questions qui fâchent: Le CFA, les APE et la grande distribution

Nous ne sommes plus qu’à quelques jours de l’élection Présidentielle du Sénégal. Ces joutes électorales sont déterminantes pour l’avenir de notre pays et une lecture en profondeur des programmes et propositions des candidats est un travail qui incombe à chaque citoyen. J’ai eu l’opportunité de lire tous les programmes et il va sans dire que celui de la coalition Idy2019 a été celui qui le plus m’a séduit. Nul doute que nombreux sont nos compatriotes qui ne parcourront pas les 157 pages de ce programme dense et fourni. Je me propose donc de vous faire cinq articles qui ressortiront les mesures principales proposées par le candidat Idrissa SECK dans son programme. L’objectif est de donner aux indécis qui n’ont pas pris connaissance du programme 1-3-15-45 tous les éléments qui leur permettront de voir que l’équipe du candidat a effectué un travail sérieux et crédible dont l’application ne peut être que bénéfique pour un pays comme le Sénégal.

J’ai délibérément choisi de ne pas suivre la trame fournie dans le programme et je ne pourrais évidemment reprendre toutes les mesures contenues dans ces 157 pages. Je propose la liste des articles suivants qui seront publiés au fur et à mesure cette semaine :

La campagne électorale a permis de remettre sur la table un certain nombre de sujets déterminants pour l’avenir du Sénégal, à savoir notre monnaie le Franc CFA, l’impact du vote des APE sur notre balance commerciale et enfin l’implantation de la grande distribution issue de l’étranger dans notre territoire. Le candidat à la présidence de la République Idrissa SECK a eu à se prononcer sur chacun de ces sujets et émettre des propositions pour l’intérêt du Sénégal.

Le Franc CFA

Le candidat a commencé par réaffirmer l’importance pour une nation d’avoir une monnaie souveraine. Le Sénégal et plus globalement les Etats qui nous entourent ne sauraient parachever leur indépendance sans avoir une ou des monnaies souveraines.

Le candidat a aussi rappelé les défauts imputables au Franc CFA que nous utilisons à savoir :

La perte de souveraineté monétaire qu’elle induit avec l’absence de politique monétaire autonome de la BCEAO ;

La dépendance monétaire avec l’obligation de déposer 50% de réserves au trésor français ;

Son arrimage à l’Euro qui nous fait subir les fluctuations de la monnaie européenne et qui pénalise nos exportations.

Il apparaît donc que le franc CFA n’est clairement pas l’instrument de développement dont le Sénégal a besoin pour relever les nombreux défis imposés par une économie mondialisée. Toutefois le candidat Idrissa SECK est clair : une sortie précipitée et solitaire du Franc CFA est totalement écartée. En effet une telle initiative pourrait exposer notre économie à des chocs lourds sachant que l’expérience a malheureusement fait rimer réformes monétaires et échec pour plusieurs pays du continent Africain.

Les propositions du candidat sont donc :

S’abstenir d’un retrait unilatéral du Sénégal du franc CFA ;

Encourager, renforcer et accélérer le processus de création de la monnaie commune de la CEDEAO ;

Faire de la monnaie commune de la CEDEAO l’alternative au dépérissement organique du franc CFA.

La sortie du Franc CFA est donc indispensable pour le candidat Idrissa SECK mais cette sortie doit se faire de manière concertée avec nos voisins en essayant notamment d’harmoniser, voire de fusionner les politiques monétaires de l’UEMOA et de la CEDEAO. Le Sénégal devra donc porter et assumer le leadership de ce projet que l’on peut qualifier de panafricaniste qui est déjà en cours mais qui bat de l’aile à cause d’un manque de volonté évidente des pays concernés.

La vision du candidat Idrissa SECK sur le Franc CFA peut donc être résumé par l’extrait suivant : « Le substitut naturel du franc CFA est donc la monnaie commune de la CEDEAO. Notre agenda n’est pas dans une approche défensive de sortie du CFA, mais dans la démarche plus offensive de création de notre propre monnaie régionale, dans les meilleurs délais. »

Les accords de partenariat économiques (APE)

Quinze plus un, c’est le nombre de pays ayant entamé les négociations sur les accords de partenariat économiques avec l’union Européenne. Ce groupe des seize constitués par les pays de la CEDEAO plus la Mauritanie a mené de 2012 à 2014 d’âpres négociations, sous l’impulsion maladroite du Sénégal, pour conclure un accord déséquilibré qui foule du pied les intérêts de nos pays. Seul le Nigéria a décidé de ne pas signer ces accords, se posant en dernier rempart contre l’application de ces APE qui présentent les inconvénients suivants pour notre économie :

Avec ces accords 75% de nos produits seront soumis à la libéralisation intégrale. Ce qui constitue un réel risque pour la vitalité de notre économie étant donné l’absence de concurrence possible entre nos entreprises locales et les multinationales Européennes.

La clause statu quo qui stipule qu’aucun droit de douane supplémentaire ne peut être introduit sur les échanges avec l’UE, et que ceux existants ne peuvent être augmentés à partir de l’entrée en vigueur. Connaissant l’importance de la douane dans notre économie les conséquences seront immédiates sur notre flexibilité budgétaire et économique.

L’impossible accès au marché Européen pour nos produits à cause des mesures sanitaires et phytosanitaires qui sont plus drastiques et rigoureuses que les normes internationales.

Les propositions du candidat Idrissa SECK concernant ces APE sont :

De bloquer dès à présent l’entrée en vigueur de l’APE dont le processus de ratification serait ouvert dès la signature du Nigéria (Notre dernier Rampart) ;

De dénoncer collectivement, avec les 14 autres pays signatures, l’accord dans sa mouture actuelle ;

De rouvrir des négociations avec la partie européenne dans le but d’arriver à des contenus commerciaux et de développement qui tiennent compte de nos nécessités de développement.

La grande distribution : le cas Auchan

Le Sénégal a connu récemment un chamboulement de l’équilibre du secteur du commerce intérieur, lié à l’arrivée de grands groupes internationaux. Ces entreprises profitent de leur richesse financière pour réussir une importante pénétration du marché. Au cœur de cette réussite, des prix très bas et une implantation dans les zones aisées et populaires du Sénégal. Le plus petit boutiquier qui se trouve dans son champ d’action se voit déloyalement concurrencé par ces grands groupes qui ont aussi profité du cadre légal déficitaire pour occuper toutes les strates du commerce.

Le candidat Idrissa SECK propose de réorganiser la grande distribution en encadrant l’installation et le fonctionnement des grandes surfaces et en permettant l’éclosion d’un tissu économique local plus professionnel et plus à l’écoute des changements comportementaux des consommateurs :

Exiger une autorisation préalable à l’installation d’une unité économique d’une certaine envergure (superficie 300m2 et budget 25.000.000frs). Les Conseils régionaux de la consommation (qui existent déjà) s’en chargeront en définissant le cahier des charges, avec une possibilité ultérieure de retrait d’agrément en cas de non-respect des dispositions ;

Établir une liste limitative des catégories de produits habilités à être vendus dans ces lieux ;

Encourager l’entrepreneur national à s’installer dans les zones (villes) qui ne disposent pas encore de ces unités, en lui faisant des exonérations d’impôts ou des subventions ;

Assoir une préférence nationale en cas de pluralité de demandes d’agrément sur le même lieu.

Mettre en place un vaste programme de construction et de modernisation des marchés.

Instituer un système privé d’entreposage des marchandises afin de mettre fin aux difficultés de conservation et de conditionnement des produits et d’offrir un financement alternatif des besoins d’investissement des agriculteurs et des industriels à travers le développement du commerce par le récépissé d’entrepôt.

En clair les boutiquiers et petits commerçants bénéficieront d’un meilleur soutien de l’Etat et l’expansion des grands groupes de distributions sera régulée, de même que la liste des produits que ces géants peuvent vendre.