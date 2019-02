Ousmane Faye : « Wade a désavoué son fils spirituel Idrissa Seck »

Malgré son désaccord avec le Président Macky Sall, le secrétaire national du PDS Me Abdoulaye Wade n’a donné aucune consigne de vote pour celui qu’il a formé et qui se définit comme son digne successeur, en l’occurrence Idrissa Seck. Mais, selon A, le leader de Manko Wattu Sénégal (MWS), « il y a un message intéressant à décrypter avec l’ignorance faite au leader de Rewmi par celui qui l’a formé et qui l’a fait gouter aux délices du pouvoir. Je retiens que Me Wade veut montrer aux sénégalais que Idrissa Seck n’est pas le bon choix pour le pays. Je pense donc que personne n’est mieux placé que Me Wade pour connaitre son Idy à lui et en le désavouant de la sorte, c’est l’enseignement que les votants doivent prendre en considération en allant aux urnes le 26 février ».

Ceux qui s’attendaient à voir Me Wade soutenir Idrissa Seck n’avaient rien vu venir. Le patron de MWS Ousmane Faye qui clôturait ainsi le dernier jour de la campagne s’est prononcé sur le sujet : « Je voudrai, avant toute chose, me réjouir des fortes mobilisations qui ont accompagné le Président Sall, leader de Benno Bokk Yakaar dans toutes les localités qu’il a visitées durant la campagne. Cela traduit nettement tout l’espoir qu’il suscite auprès des sénégalais, et comme il l’a souhaité, nous demandons aux militants et sympathisants que ces mobilisations se traduisent dans les urnes pour montrer que Macky Sall est bien la solution pour atteindre l’émergence. Et pour le désaveu de Wade à Idy, je m’en félicite, et cela ne me surprend pas pour avoir déjà dit que le candidat de Rewmi n’est pas bien connu des sénégalais. Il a fait beaucoup de tort à des citoyens honnetes et dernièrement, c’est toute la Oummah Islamique qu’il a agressée moralement avec sa sortie sur Bakka et Makka. Me Abdoulaye Wade, qui le connait mieux que nous, vient de nous en administrer la preuve, comme quoi Idrissa Seck est un mauvais choix pour les sénégalais », confie le leader de MWS. Selon Ousmane Faye, « nous savons qu’il y a quelques points de désaccord entre les présidents Sall et Wade, mais cela ne profite pas à Idrissa Seck qui a été royalement ignoré par son ancien mentor, au point que l’enseignement que nous en tirons est plus qu’illustratif. Idrissa Seck ne fait pas l’affaire des sénégalais et je pense qu’ils vont bien retenir la leçon de Me Wade en allant aux urnes ».