La Coalition Madické 2019 était en caravane ce jeudi à l’université Cheikh Anta Diop, au marché Sandaga, à Ouakam, à Keur Massar, Malika, aux parcelles assainies et à Guédiawaye où elle a terminé par un meeting au stade Amadou Barry. Le candidat Madické Niang reste plus que déterminé à respecter ses engagements tenus lors de la campagne électorale s’il est élu président de la république. A 24h de la clôture de la campagne électorale, Me Madické Niang appelle les jeunes, les femmes et les adultes à se mobiliser massivement pour aller voter le jour du scrutin et se débarrasser de Macky Sall et de son régime.