L’opposition s’avoue vaincue et invente la fraude à Touba

L’opposition Sénégalaise a déjà repéré bien avant le déroulement du scrutin du dimanche des cas de fraude et de sabotage. Dans leur conférence de presse conjointe, les 4 candidats de l’opposition, Madické Niang, Issa Sall, Idrissa Seck et Ousmane Sonko, ont fait une révélation importante concernant des cas de sabotage dans deux départements qui concentrent presque la moitié des électeurs, à savoir Dakar et Mbacké.

Selon la déclaration signée des 4 candidats de l’opposition il est écrit ce qui suit :

« Nous avons été informé d’éventuelles tentatives de sabotages du vote le 24 février 2019 dans le département de Mbacké et plus précisément à Touba. Les mêmes actes pourraient être perpétrés à Dakar ».

Et après l’alerte sur le sabotage, les opposants indexent la volonté des autorités de faire retarder le démarrage du scrutin :

« Par ailleurs une stratégie de mise en retard du déploiement du matériel électoral est en train d’être orchestrée dans les régions de Dakar, Thiès et Ziguinchor. »

L’opposition défaitiste

Nous avons 6.682.075 électeurs fixés par arrêté 20025 du 24 Aout 2018…Et l’opposition entrevoit déjà la défaite avec deux actes de sabotage à Mbacké et Dakar avec plus de 5000 observateurs. Comment le candidat au pouvoir pourrait frauder ne serait-ce qu’une seule voix devant tout ce parterre d’observateurs de l’Union Africaine, l’Union Européenne et de la CEDEAO ?

Ces opposants qui ont déjà interpelés ces observateurs en leur demandant d’être particulièrement vigilants ne comptent guère se résoudre à une défaite quel que soit le verdict des urnes…