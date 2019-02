Les pédophiles infiltrent You Tube…C’est la catastrophe !

Une vidéo de vingt minutes et c’est YouTube qui s’écroule. La filiale de Google a été contrainte de faire le ménage sur sa plateforme après la diffusion de la vidéo du blogueur Matt Watson qui démontre comment des utilisateurs parviennent à entrer en contact et à transmettre des vidéos d’enfants inoffensives [par exemple, des petites filles faisant de la gym ou du yoga] mais qui intéressent des pédophiles.

Youtube a ainsi assuré ce jeudi avoir retiré des millions de commentaires et supprimé des comptes visiblement utilisés par des pédophiles pour se transmettre ces vidéos d’enfants. D’après ce blogueur, ces utilisateurs utilisaient notamment les commentaires sous ces vidéos pour identifier et se transmettre des contenus. Ils parvenaient ainsi à contourner les interdictions de YouTube à propos de pédopornographie et à créer, de fait, une sorte de « réseau » de pédophiles.

Le blogueur estime que l’algorithme de la plateforme facilite ces agissements, en recommandant aux utilisateurs d’autres vidéos similaires, et s’indigne que ces vidéos soient de fait « monétisées », puisque des publicités apparaissent au début ou à côté. C’est cet argument choc qui a poussé les groupes Epic Games (derrière le jeu à succès Fortnite) ou Nestlé à retirer pour l’instant leurs publicités de YouTube. Selon la presse américaine, Disney et l’opérateur télécoms AT & T ont fait de même.

Déjà confronté par le passé à des boycotts d’annonceurs, YouTube a assuré avoir « immédiatement pris les mesures correspondantes, en supprimant des chaînes et des comptes, en signalant toute activité illégale aux autorités et en désactivant les commentaires sur des dizaines de millions de vidéos incluant des mineurs ». « Il reste encore des choses à faire, et nous continuons à travailler pour améliorer notre dispositif et être encore plus rapide pour appréhender ces abus », a expliqué un porte-parole.

Youtube a supprimé des milliers de commentaires inappropriés

La plateforme ajoute avoir pris des mesures « au-delà de ce qui avait été signalé », en supprimant des milliers de commentaires inappropriés, en signalant les commentaires illégaux au Centre national pour les enfants disparus et exploités et en supprimant « des dizaines de vidéos mises en ligne avec des intentions légitimes mais mettant clairement des mineurs en danger ».

En novembre 2017, YouTube avait déjà effacé des dizaines de milliers de vidéos d’enfants qui s’accompagnaient de commentaires au ton très déplacé, voire à caractère pédophile. Et quelques mois plus tôt, plusieurs grands annonceurs, parmi lesquels Procter & Gamble et AT & T, avaient déjà retiré leurs campagnes de YouTube, quand il était apparu que des publicités étaient adossées à des contenus antisémites, incitant à la haine ou faisant l’apologie du terrorisme.