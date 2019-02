Le FESPACO débute sans un film…Sénégalais

Le Fespaco, le plus grand festival de cinéma africain, créé en février 1969, fête ses 50 ans cette année. La cérémonie d’ouverture aura lieu ce samedi 23 février au stade municipal de Ouagadougou, qui se transforme en capitale du cinéma en Afrique. Le 26e Festival panafricain du cinéma a sélectionné plus de 160 films de cinéastes de tout le continent, mais aussi de la diaspora. Le cinquantenaire, consacré au thème « Mémoire et avenir des cinémas africains », sera également l’occasion rêvée d’honorer les plus grands cinéastes africains et de projeter tous les films lauréats depuis un demi-siècle. Cette année sera marquée par l’absence de films sénégalais pour l’étalon du Yenenga, plus haute distinction du Fespaco.