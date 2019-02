En marge de ce meeting au domicile de Cheikhou Niakhasso au quartier Mosquée de Kédougou, Mamadou Hadji Cissé, le maire de la commune de Kédougou a exhorté les militants à voter utile pour Macky Sall, le candidat de Benno Bokk Yaakaar.

« Nous sommes satisfaits. Nous saluons les militants et les responsables qui ont œuvré à la bonne organisation de ce meeting. Nous décernons une mention spéciale aux jeunes et aux femmes. Nous dire que le quartier mosquée est acquis. Aujourd’hui, nous voulons le développement de Kédougou. Personne parmi les leaders politiques n’a investi mieux que nous à Kédougou. Ils sont été ministres dans plusieurs gouvernements et n’ont rien investi à Kédougou. S’ils aimaient Kédougou, ils allaient soutenir Macky Sall. Nous avons pu régler les problèmes qui sont à la hauteur de nos moyens. C’est l’état qui doit régler les gros problèmes. Durant son premier mandat Macky Sall a réglé beaucoup de problèmes dans la région de Kédougou. Il ne faut plus accepter qu’on vous utilise. Le quartier mosquée s’est engagé à faire gagner Macky Sall. Un prix sera décerné au quartier qui fera le meilleur score pendant cette présidentielle du dimanche 24 février 2019. Nous voudrons être parmi les trois qui feront les meilleurs scores au niveau national. Notre espoir repose sur vous les femmes et les jeunes. Il faudrait continuer le combat par la sensibilisation. L’avenir de Kédougou c’est de voter pour le président Macky Sall. Chers imams, continuez à formuler des prières pour que Macky remporte cette élection présidentielle dès le premier tour ».

Propos recueillis par Adama Diaby à Kédougou pour xibaaru.sn