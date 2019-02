Les militants de la mouvance présidentielle à Kédougou ont organisé ce jeudi 21 février 2019 un meeting au quartier mosquée pour la réélection du président Macky Sall, candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar.

Ont pris part cette mobilisation des militants, jeunes, femmes et vieux en présence de différents leaders de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Il s’agit notamment de M Koumouna Biagui, président du mouvement Kédougou Avant Tout, de M Mamadou Diop, alias Diop dollar, M Opa Cissokho, M Mamadou Hadji Cissé, maire de la commune de Kédougou.

Il faut dire que M Cheikhou Niakhasso est militant de l’APR depuis sa création. Il a traversé vents et marées en tant que militant et responsable politique dans ce parti et n’a jamais songé à transhumer. Il est toujours resté fidèle à ses convictions politiques.

«Donnons-nous la main pour réélire M Macky Sall dès le premier tour au soir du 24 février 2019. Il n’y pas un autre choix à faire que de voter en masse pour Macky Sall. Nous devons lui permettre de parachever ses programmes d’émergence du Sénégal. Cette forte mobilisation des jeunes, des femmes du quartier matérialise leur volonté à accompagner le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar pour sa réélection au soir du dimanche 24 février 2019 » a confié M Cheikhou Niakhasso.

Force est de rappeler que beaucoup parmi ces militants étaient sur le point de tourner le dos à la coalition Benno Bokk Yaakaar. M Cheikhou Niakhasso est parvenu à les mobiliser et à les convaincre de voter pour Macky Sall, le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar.

A son tour M Mamadou Diop, alias Diop dollar, en plus de se satisfaire de cette mobilisation a exhorté les jeunes, les femmes, tous à aller récupérer leurs cartes d’électeurs et à se rendre le 24 février prochain tôt dans les lieux de vote pour accomplir leur devoir civique pour le compte de. Exhorte les militants à retirer leurs cartes et à aller voter pour Macky Sall.

L’assistance a bénéficié de quelques explications sur les règles du vote.

Adama Diaby à Kédougou pour xibaaru.sn