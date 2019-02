Enfin on sait Pourquoi Wade et Karim haïssent Idy et vomissent Madické

C’est un court communiqué des karimistes qui dévoile un pan de l’histoire du PDS. Et c’est ce communiqué qui nous renseigne sur le sentiment de la famille Wade envers Idrissa Seck dit Idy et Madické Niang, tous deux candidats à la présidentielle du 24 février 2019.

Le communiqué signé des responsables Amina SAKHO, Adja Marie Aw, Ma Absa Tall du « Mouvement Karim Président » (MKP) a dévoilé ce que Wade, Karim et les karimistes reprochent à Idy et Madické…

Le péché originel d’Idy

Les Wade ne pardonnent jamais à Idy une expression devenue célèbre. Le communiqué des karimistes nous renseigne sur ce sujet : « Nous nous méfions des candidats qui, hier, ont manqué du respect à Me Wade en le caricaturant avec des versets coraniques qui parlent de l’homme en général (… futur cadavre) ». Et les pointillés masquent l’expression « ancien spermatozoïde ».

Le mauvais calcul de Madické

Madické Niang a cru bien faire en négociant la grâce et l’exil de Karim Wade. Mais c’est cette mauvaise gestion de l’exil qui irrite les Wade et les karimistes. Pour eux, si Karim n’est pas au Sénégal, c’est la faute de Madické : « Il n’est pas question non plus de soutenir un prétendu candidat (alternatif) qui a comploté pour empêcher Karim Wade d’être aujourd’hui parmi nous. » renseigne le communiqué du MKP. Selon les Karimistes qui traduisent la pensée de Wade, l’absence de Karim est un « complot » ourdi par Madické. Mais avec qui ? Ça, ni les Wade, ni les Karimistes ne le disent…