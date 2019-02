Election démocratique et tentations aventurières

Le scrutin du 24 février prochain constitue assurément un grand test pour la solidité des liens qui cimentent la Nation sénégalaise.

Un scrutin régulier, encadré dans les règles de l‘art par des organes conçus à travers un consensus national; Commissions dans lesquelles siègent des personnalités qualifiées, au–dessus de tout soupçon, dont la neutralité et la probité ne souffrent pas de doute. Il s‘y ajoute les professionnels indépendants d‘organisations inter – nationales compétentes en la matière, sont sur le terrain au titre d‘observateurs indépendants. L‘aspiration à une compétition électorale pacifique est partagée par la totalité de la société sénégalaise.

Mais une opposition sentant sa défaite, incapable de relever les défis de la mobilisation pour remplir les stades, ses candidats surfent les alentours des écoles et les marchés, dans l‘espoir de créer une forte agitation en captant la curiosité des passants, espérant les entrainer à une hypothétique insurrection.

Elle prépare déjà la contestation des résultats avec le seul objectif de jeter le discrédit sur le verdict des urnes, créer la violence en défiance aux Institutions républicaines.

L‘irruption illégale et brutale d‘un nonagénaire, de surcroit un ancien Président de la République, battu dans une élection régulière en 2012, est le fait inédit dans l‘Histoire électorale du Sénégal.

Dans notre société sénégalaise, il y‘a un code d‘honneur de la famille qui veut que les enfants, les vieillards, autant que les personnes vivant avec un handicap soient protéger, couvés. C‘est ce que le Président Macky Sall a compris pour ne pas répondre aux provocations et actions de cet homme qui avait présidé aux destinées de notre pays.

A cet âge d‘un homme respectable, jouissant de toutes les facultés, les capacités physiques sont nécessairement amoindries, une fragilité qui impacte la lucidité.

L‘image exposée de l’ancien Président Abdoulaye Wade dans cette élection, traduit un échec patent de l‘opposition, un affaissement de nos valeurs, le déficit de la conscience humaine chez les auteurs d‘un tel forfait.

Un fils qui délègue son combat à un père nonagénaire n‘est pas digne. Que des adultes sans courage instrumentalisent cet homme à qui Dieu a tout donné par la générosité et le courage de nos populations, est choquant et inadmissible.

La responsabilité de l‘Etat est de protéger ce vieil homme, du danger qu‘il constitue envers lui–même et la société.

Ainsi, éviter pour la postérité le risque d‘une dérive aux conséquences incalculables, voulue et orchestrée par un gang de politiciens dont la couardise se le dispute à la lâcheté.

Si l‘objectif est d‘empêcher aux citoyens de s‘acquitter librement de leur droit de vote, rappelons aux mauvais perdants cette sentence de Louis Antoine de Saint Just: pas de liberté pour les ennemis de la liberté!

Les maneuvres et alliances souterraines de la minorité en fin de parcours après des années de recherche d‘une division de la Nation, se heurteront à la détermination de l‘ensemble de la population du Sénégal pour préserver notre intégrité territoriale, notre démocratie.

L‘Etat assumera naturellement la partie sécuritaire et administrative.

Car comment comprendre les ardeurs guerrières à l‘encontre des Etats voisins d‘un candidat anti système, coaché par les plus obscures et les plus corrompus, ayant été de tous les régimes passés?

Les sénégalais lucides s‘interrogent et veulent savoir pour quel démon antirépublicain roule Ousmane Sonko lorsqu‘il propose une Institution constituée des chefs traditionnels et le découpage du pays en six régions?

Le Robin des Bois qui veut se faire l‘écho des théoriciens des grands ensembles économiques, en même temps des lubies de lobbies obscures ne cite expressément que deux entités (Casamance et Sine Saloum)!

Pour ceux qui connaissent la cartographie du Sénégal traditionnel, ce découpage cache mal un agenda conflictuel aux implications inouïes.

L‘autre prétendant au fauteuil présidentiel n‘est pas moins dangereux que le Robin des Bois pour notre jeune Nation. Si ce garçon sorti des coteries domaniales est dangereux parce qu‘il agresse le territoire physique, l’autre loup aux dents longues, lui est bien ancré dans les stratégies extérieures de destructuration des directions et valeurs qui fondent notre société.

Nous avons un Peuple de juste mesure, nourrit aux vertus de la tolérance et du dialogue.

Le choix qui sera porté sur le Président Macky Sall pour la poursuite du Plan Sénégal Emergent est plus rationnellement une volonté de maintien des acquis et d‘ouverture à un avenir radieux. Dans une parfaite symbiose des cœurs et des esprits, la direction pour les chrétiens restera Rome et pour les musulmans, Makka!

Makkane

Porte Parole

Benno Bokk Yakaar