Chelsea interdit de recrutement jusqu’en 2020

Le Comité de discipline de la FIFA, l’instance mondiale du football, a infligé jeudi une interdiction de recrutement pour les deux prochaines périodes de transferts à Chelsea. Le club anglais est sanctionné pour des « infractions relatives aux transferts internationaux et à l’enregistrement de joueurs de moins de 18 ans ». Mais doit-on s’inquiéter pour l’avenir du numéro 10 qui doit probablement partir cet été?

« Chelsea a été reconnu coupable d’avoir enfreint l’art. 19 du Règlement dans le cas de vingt-neuf joueurs mineurs et d’avoir commis plusieurs autres infractions relatives aux conditions d’enregistrement des joueurs », a indiqué la FIFA dans un communiqué. « Le club a également violé l’art. 18bis du Règlement par rapport à deux accords conclus concernant des mineurs et qui lui permettaient d’influencer d’autres clubs sur des questions liées aux transferts. »

Le Comité de discipline de la FIFA a sanctionné Chelsea d’une interdiction de recrutement au niveau national et international pour les deux prochaines périodes de transferts, à savoir les mercatos d’été et d’hiver de la saison 2019-2020. « Cette interdiction s’applique à l’ensemble du club – à l’exception des équipes féminines et de futsal – et n’empêche pas la libération de joueurs », a précisé la FIFA.

Le départ d’Hazard remis en cause?

Pour Chelsea, qui risque une nouvelle fois de manquer la qualification en Ligue des champions, cette sanction est évidemment très pénalisante. Des départs ne sont pas interdits, mais les joueurs ne pourront pas être remplacés.

Le cas d’Eden Hazard est ainsi le plus problématique. L’international belge pourrait être désormais retenu par ses dirigeants. A un an de la fin de son contrat, le Belge pourrait chercher à partir. Les Blues ont quand même pris les devants en s’offrant dès cet hiver l’Américain Christian Pulisic pour 64 millions d’euros, tout en le laissant en prêt au Borussia Dortmund jusqu’à la fin de la saison.

Higuain, un cas compliqué

Prêté par la Juventus cet hiver, Gonzalo Higuain est dans le flou. Dans le communiqué du club italien, il était spécifié que ce prêt pouvait être prolongé d’un an contre 18 millions d’euros. Une option d’achat de 36 millions (payable en deux fois) fait également partie du deal. Avec cette sanction de la FIFA, Chelsea pourrait être dans l’incapacité de conserver son joueur.

Le club peut faire appel

Le club écope au passage d’une amende de 600.000 francs suisses, un peu moins de 530.000 euros. Il a 90 jours pour régulariser la situation des mineurs concernés.

Par ailleurs, la Fédération anglaise (FA) est également condamnée à une amende de 510.000 francs (environ 450.000 euros) suisses pour avoir enfreint les règles relatives aux mineurs. La FA a six mois pour régler la situation concernant les transferts internationaux et le premier enregistrement des mineurs dans le football.

Le club et la Fédération peuvent aller en appel de cette décision devant la Commission d’appel de la FIFA.

