Soutien de Wade à Macky: Le PDS dément Ahmed Khalifa Niasse

La cellule de communication du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) a démenti Ameth Khalifa Niasse. Ce dernier à qui Wade a rendu visite mardi, pour lui présenter ses condoléances, suite à la disparition du fondateur du groupe Walfadjri avait déclaré que, le pape du Sopi soutient Macky Sall. Le PDS informe l’opinion nationale et internationale que la visite rendue par Me Abdoulaye Wade, secrétaire général national à Cheikh Niasse et à ses frères et sœurs ainsi qu’à Ameth Khalifa Niasse avait un caractère purement personnel. Le journal l’As indique que d’après la cellule de communication libérale, à aucun moment il n’y a eu d’échanges politiques entre Ameth Khalifa Niasse et Me Wade qui à la fin, se sont isolés à la demande de Ahmed K. Niasse qui tenait à lui présenter des membres de sa famille. La Cellule de communication du PDS rappelle que la position officielle et constante du parti est de s’opposer avec tous les moyens légitimes à un scrutin dont tout le monde s’accorde à dire qu’il manque de transparence. En conséquence aucune consigne de vote n’a été donnée en faveur de l’un quelconque des candidats.