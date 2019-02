Sadio Mané victime de cambriolage

La maison de l’attaquant de Liverpool, Sadio Mané, a été cambriolée alors qu’il disputait, mardi, un match de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich (0-0). Selon l’As qui cite la presse anglaise, des objets tels que des montres, des téléphones portables et des clés de voiture ont été volés. Personne n’était dans la propriété au moment des faits. Des examens médico-légaux sont en cours et une enquête de police devrait suivre. «Nous faisons appel à toute personne disposant d’informations au sujet de ce cambriolage pour qu’elle vienne assister nos enquêtes. Même si les occupants n’étaient pas présents au moment de l’incident, ce sera sans aucun doute une expérience pénible pour eux et je demanderais aux contrevenants d’agir correctement et de rendre les objets volés au propriétaire de toutes les manières possibles. Nous savons que les montres, en particulier, ont une valeur monétaire importante et je voudrais également lancer un appel à tous ceux à qui on aurait pu proposer les articles en vente depuis le cambriolage pour contacter la police», a fait savoir l’inspecteur-détective, Phil Mahon, de la police de Merseyside. En 2017, le Sénégalais avait connu la même mésaventure, alors qu’il disputait un match de Ligue des champions contre Maribor.