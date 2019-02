Présidentielle : BBY/Touba prédit une énième défaite

Ça ne sent pas bon pour le candidat Macky Sall.

En effet, certains responsables se plaignent du comportement de Serigne Cheikh Abdou Lahat Gaindé Fatma

qui on reproche de ne pas trop mouiller le maillot sur le terrain. Selon un apériste de la localité, personne ne peut joindre le président d’honneur du comité électoral de Darou Khoudoss. Le modus operandi du marabout est de venir regarder les meetings et autres caravane, ensuite prendre quelques images et vidéos pour faire croire qu’il est très actif sur le champs politique ; ce qu’il assimile à une récupération politique de sa part. Une situation qui ne participe pas à la victoire tant espérée pour la coalition Benno Bokk Yakaar dans la ville sainte. En plus de cette situation, l’ancien chef de file de Benno lors des législatives ne sort pas un seul sou de sa poche pour appuyer ou financer les militants. Une pratique qui n’augure rien de bon car, avec tout ce que le Président Macky Sall a fait, la même chose risque de se produire et ce sera encore une fois une défaite de trop pour ses partisans finira t-il par dénoncer.

Abdou Dia pour xibaaru.sn

