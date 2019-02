Macky Sall à Guédiawaye : «Vous démontrez qu’il n’y aura pas combat dimanche»

Guédiawaye est paré de ses plus baux atours, ce mercredi, pour se dresser sur la place publique du «marché du jeudi». Un espace à perte de vue, peuplé d’hommes et de femmes, inconditionnels du président Macky Sall. La vague humaine déferle sur plusieurs kilomètres, de part et d’autre de l’estrade officiel. Elle est joyeuse et arbore fièrement le beige-marron de Benno. La fête est totale. Elle est à son paroxysme, quand le Président Sall, debout sur le toit de son bus, surgit au milieu de la foule. C’est le déchainement. Les cris fusent de tout bord, pendant que les fumigènes éclairent le ciel.

Ici on est sûr de vaincre au soir du scrutin. Le Président Sall, droit sur le tapis rouge, inspire confiance et sérénité aux troupes. Il le fait chavirer en pointant deux doigts au ciel, comme pour dire que le second mandat est dans la poche. Guédiawaye a bien fait de ne pas tenir son rassemblement à Amadou Barry. Le stade municipal serait exigu pour contenir tout ce beau monde. Un monde qui égalerait celui de Pikine, l’éternel rival, s’il n’est tout simplement plus important. En tout cas, la forte affluence, synonyme de grande sympathie mais surtout de confiance sans commune mesure au Benno, réjouit Macky Sall. «Par votre mobilisation vous démontrez qu’il n’y aura pas combat dimanche prochain. Je pensais que Pikine avait gagné le pari, mais là, je suis incapable de vous départager. Il ne reste plus qu’à traduire les mobilisations en suffrages» indique M. Sall.

Guédiawaye modernisé ces sept dernières années

Le département de Guédiawaye, créé en 1967 pour recaser des déguerpis du centre de Dakar, a connu des avancées majeures en matière d’infrastructures, ces sept dernières années. Elle est devenue une cité moderne avec toutes les commodités nécessaires à une ville. Pour autant, le pouvoir du président Macky, ne s’arrêtera pas en si bon chemin. Il compte mettre le pied sur l’accélérateur pour en faire davantage, un endroit où il fait bon vivre. Le leader de Benno renseigne d’ailleurs que le BRT, une innovation en termes de mobilité urbaine, sera expérimenté à Pikine et à Guédiawaye.

Pour l’heure, plusieurs nouvelles routes et avenues (27 kilomètres), ceinturées par l’extension de la VDN, ont été construites dans la commune. Aussi, à Guédiawaye, est-il érigé le plus grand hôpital du Sénégal. Dalal Jamm est un joyau architectural et un modèle d’infrastructure sanitaire, en attendant le centre d’expérimentation du pôle mère-enfant. Le chef de l’Etat a, en outre, satisfait une veille doléance des populations locales, relative aux cimetières musulmans (8 hectares) et chrétiens (4 hectares). Les murs sont, pour tous les deux, en train d’être construits.

Deux universités à Guédiawaye

Dans un avenir proche, le département de Guédiawaye accueillera le pôle recherche et innovation de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, parallèlement à l’université virtuelle et l’espace numérique ouvert. Tandis que le lycée Limamoulaye qui a produit d’innombrables cadres sénégalais sera mieux doté pour continuer à former de vaillants intellectuels au service de la nation. Dans le domaine de la sécurité, les départements de Guédiawaye et Pikine lanceront bientôt les travaux de douze nouveaux commissariats de police.

Un Guédiawaye vert, innovant et créatif

Un aménagement paysagé, des lampadaires solaires d’une valeur de 1,6 milliards FCfa et un investissement de 1,3 milliards FCfa dans les stades de Ndiarème Limamoulaye et Amadou Barry sont au programme du candidat de Benno. Autant d’actes posés et de projets qui amènent M. Sall à dire : «N’allez pas vers une aventure sans lendemain, aux côtés de l’opposition. Le Guédiawaye du futur sera vert, innovant et créatif.»

Sur un volet purement social, le Président Macky Sall annonce que «les déflatés de SOTRAC, AMA Sénégal et SOADIP seront accompagnés par un plan spécialement conçu pour eux». Pour l’heure, 11 milliards FCfa ont déjà été injectés pour endiguer ce problème qui pourtant est hérité du régime libéral à la tête du pays entre 2000 et 2012.

Au cours de la journée, Macky Sall a baigné dans des foules partout où sa caravane qui a fait le tour des quartiers de Gédiawaye est passée.