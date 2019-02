Les karimistes se rebellent contre leur extermination

Karim 5ème Président ! selon les karimistes

Des actes d’indiscipline notoire sont en train de se commettre par des militants du Pds ou des Mouvements karimistes. Certains sont allés rejoindre les coalitions Idy2019, Sonko 2019, Madické 2019, sans écouter ou suivre les consignes du Secrétaire général national Me Abdoulaye Wade. Tout en condamnant ce indignes d’un vrai militant, nous réaffirmons notre ferme volonté de rester respectueux de toutes les mesures qui seront instruites par le secrétaire général national Me Abdoulaye Wade. Loin d’être découragé par une élection présidentielle sans la participation de notre candidat Karim Meïssa Wade, nous demeurons convaincus qu’il faudrait reprendre le travail dès lundi 25 février 3019, puisqu’après Macky Sall ce sera Karim le 5ème Président du Sénégal.

Nous nous méfions des candidats qui, hier, ont manqué du respect à Me Wade en le caricaturant avec des versets coraniques qui parlent de l’homme en général (… futur cadavre). Il n’est pas question non plus de soutenir un prétendu candidat (alternatif) qui a comploté pour empêcher Karim Wade d’être aujourd’hui parmi nous. Enfin, nous ne pouvons pas voter non plus pour un candidat non libéral, ce serait trahir notre crédo. Tous derrière Abdoulaye Wade pour faire de Karim Wade, le 5 ème Président du Sénégal

L’extermination des Karimistes ne passera pas

Des gens malintentionnées essayent de poignarder dans le dos les partisans de Me Abdoulaye Wade et notre leader Karim Wade. De prétendus compagnons manipulateurs et experts lobbying distillent des mensonges pour justifier u soutien à Idrissa Seck. Nous précisons que leurs desseins inavoués consistent à éliminer Karim Wade du jeu politique. En conséquence, nous appelons tous les militants et sympathisants à redoubler de vigilance pour faire échec aux tentatives diaboliques de détournement, mises en œuvre par les ennemis tapis à l’ombre.

Les compagnons de lutte :

Amina SAKHO, Adja Marie Aw, Ma Absa Tall…