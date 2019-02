Les Albinos votent Macky…Et les non-voyants vont vers Idy

Après que la Fédération nationale des Albinos qui a fait face à la presse pour exprimer leur soutien au candidat Macky Sall, la communauté des non-voyants ont aussi tenu un meeting devant leur siège à Médina Fall, pour apporter leur soutien au candidat Idrissa Seck. C’était en présence du maire de Thiès-Ouest, Alioune Sow et des différents alliés de la zone, notamment Omar Badiane, leader de parti. Les non-voyants ont affirmé par la voix de leur porte-parole que la décision est prise, en parfaite synergie avec leurs familles respectives et ils sont en train de se déployer pour élire Idrissa Seck dès le premier tour. Pour le maire Alioune Sow, c’est à cause de son amour pour Thiès qu’Idrissa Seck a été victime de toutes sortes de complots et c’est pourquoi les Thiessois doivent le soutenir sans réfléchir et sans aucun calcul. Il estime que l’accession au pouvoir d’Idrissa Seck marquera la fin de 15 ans de prison, endurés par la cité du rail.