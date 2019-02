Kédougou : Inspecteur Mamoudou Oumar Guèye, promu IEF de Koungheul

Le personnel de l’Inspection de l’Education et de la Formation de Kédougou est entre la joie et la tristesse. L’administration, le monstre froid a encore frappé. Inspecteur Mamoudou Oumar Guèye a été nommé Inspecteur de l’Education et de la Formation de Koungheul. Le reporter de xibaaru.sn retrace le parcours de l’homme.

Né le 25 janvier 1972 à Kédougou, Mamoudou Oumar Guèye a grandi dans une atmosphère conviviale, entouré de ses frères, sœurs, cousins, cousines.

En effet, Mamoudou Oumar Guèye a évolué dans une famille où le partage, la solidarité, le respect, la modestie, la tolérance, le goût du travail bien fait, l’amour du prochain, la discipline et la rigueur ont toujours occupé une place de choix.

Cette cohabitation avec les autres a forgé chez Mamoudou Oumar Guèye, une forte personnalité, un sens élevé de la droiture, de l’amour vis-à-vis de l’autre, de la persévérance.

Sur le plan académique, Mamoudou Oumar Guèye a fait ses premiers pas à l’école Ibrahima Danfakha de 1979 et 1985 avant de rejoindre plus tard le collège Maciré Bâ.

Le BFEM en poche, Mamoudou Oumar Guèye a rejoint en 1991 le lycée Djignabo d’où il sortira avec le Baccalauréat A3 en 1994.

Le Baccalauréat en poche, Mamoudou Oumar Guèye a très tôt senti le besoin de servir sa Nation. C’est pourquoi a-t-il aussitôt intégré par voie de concours l’Ecole de Formation des Instituteurs (EFI) de Kolda où il séjourna pendant 4 ans.

Très ambitieux, dès sa sortie de cette école de formation, Mamoudou Oumar Guèye s’est mis à l’œuvre pour décrocher quasiment en quatre années successives tous ses diplômes professionnels. Il s’agit notamment du Certificat Elémentaire d’Aptitude Pédagogique (CEAP) obtenu en 1995, du Brevet Supérieur de Capacité 1ère partie en 1997, du Brevet Supérieur Capacité de 2ème partie en 1998 et du Certificat d’Aptitude Pédagogique (CAP) décroché en 1999.

Conscient de ses capacités intellectuelles et encouragé par son entourage, M Mamoudou Oumar Guèye a visé encore plus loin. Cette confiance en soi lui a permis de décrocher en 2011, le Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Inspecteur de l’Enseignement Elémentaire (CAIEE).

Sur le plan professionnel, sa fonction d’enseignant l’a conduit dans plusieurs contrées du Sénégal. D’abord de 1995 à 1997 à Djembéring (IDEN Oussouye), ensuite de 1997 à 2002 à Agnam Civol (IDEN/ Matam), de 2002 à 2007 à l’école Ibrahima Danfakha puis de 2007 à 2011, en position de stage à la FASTEF (Ex. Ecole Normale Supérieure de Dakar).

De 2011 à 2015, Inspecteur Mamoudzou Oumar Guèye est adjoint à l’Inspecteur de l’Education et de la Formation de Kédougou, par ailleurs Secrétaire général de l’Inspection de l’Education et de la Formation.

Toujours avide de connaissances comme le recommandait le prophète Mohamed (PSL), Inspecteur Mamoudou Oumar Guèye est allé jusqu’en Corée du Sud pour apprendre. En novembre 2014, il a participé à un séminaire international de formation à l’Université Nationale de Séoul en Corée Sud sur le thème : «Développement de l’enseignement primaire et secondaire au Sénégal ».

De 2015 à nos jours, Inspecteur Mamoudou Oumar Guèye a occupé les fonctions d’Inspecteur de l’Education et de la formation de Kédougou par intérim après la confirmation de Dr Bou Fall comme inspecteur d’Académie de Louga.

En 2015 déjà, vu ses qualités de bon manager, Dr Bou Fall voyait en l’homme, un successeur capable de mener le bateau à bon port.

Dans la vie active, depuis sa tendre enfance, Inspecteur Mamoudou Oumar Guèye n’a jamais vécu en autarcie. Il ne s’est jamais replié sur lui-même. Inspecteur Mamoudou Oumar Guèye s’est présenté comme un modèle, un véritable acteur de Développement.

Il a beaucoup œuvré et continue d’œuvrer pour le Développement local. C’est pourquoi a-t-il intégré très tôt le mouvement associatif.

Entre 1990 et 2014, Inspecteur Mamoudou Oumar Guèye a participé à la gestion de projets maraîchers, de projets avicoles dans le département de Kédougou à travers les Associations Sportives et Culturelles et les GIE de jeunes.

Depuis juillet 2007, il est le Président de l’ASC Dinguessou, par ailleurs membre actif, membre d’honneur et personne ressource dans plusieurs associations sportives et culturelles du département de Kédougou.

De 2013 à 2014, Inspecteur Mamoudou Oumar Guèye a occupé les fonctions de coordinateur de la mise en œuvre du projet de lutte contre l’abandon scolaire des filles au collège Commune 1 de Kédougou, un projet initié par APECEK dont il est le président à Kédougou depuis 2012.

Inspecteur Mamoudou Oumar Guèye est aussi syndicaliste et politicien. De 2003 à 2006, il a occupé les fonctions de Secrétaire général de la section UDEN de Kédougou.

Depuis 2014, il est Conseiller départemental de Kédougou, membre de l’Alliance Pour la République (APR) et président de la commission des finances, du plan et du développement du conseil départemental.

Aujourd’hui, Inspecteur Mamoudou Oumar Guèye est marié et père de 3 bouts de bois de Dieu dont 1 garçon et 2 filles.

Adama Diaby à Kédougou pour xibaaru.sn