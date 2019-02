Campagne électorale : Idy satisfait des militants de l’Apr

Le candidat de la coalition Idy2019, Idrissa Seck a lancé une véritable campagne de charme à l’endroit des militants et responsables du Parti démocratique sénégalais (Pds) de Me Abdoulaye Wade et de l’Alliance pour la République (Apr) de Macky Sall. « Je me réjouis du soutien du Pds, j’ai vu leur engagement » s’est réjoui Idrissa Seck, selon Igfm, avant de faire un clin d’œil aux militants de l’Apr : « Je suis personnellement très satisfait de constater que même les militants Apr ne m’ont jusqu’à ce jour manifesté aucune hostilité. Cela prouve quelque chose ». « Nous reremercions le Dieu et prions que les élections se tiennent dans la paix et dans le calme » prie-t-il.