Aya Nakamura entre dans le classement Forbes des personnalités les plus influentes !

Encore une distinction de prestige pour Aya Nakamura, la nouvelle reine du R’n’B.

Non Aya Nakamura n’est pas une comète ! Etonnés que l’on ne cesse de parler de la chanteuse originaire d’Aulnay-sous-Bois (93), certains ont eu vite fait de dire que le phénomène allait finir par faire pschitt. Eh bien, il n’en est rien. Mieux, plus le temps passe, plus l’interprète de l’entêtant Copines semble prendre toujours plus d’étoffe.

Le 8 février dernier, la belle est certes repartie bredouille des Victoires de la musique, où elle concourait pour le prix de la chanson de l’année avec Djadja, mais elle se réjouit certainement aujourd’hui en regardant les derniers classements mis en ligne par le prestigieux magazine américain Forbes.

L’un d’entre eux, qui fait la lumière sur les 30 personnalités européennes de moins de 30 ans les plus influentes, la classe 15e. « Connue pour son tube Djadja, qui a récolté pour de 300 millions de vues sur Youtube, la popstar franco-malienne Aya Nakamura a conquis les charts en mixant sons urbains et afrobeat », justifie Forbes. Notons qu’un autre frenchy, également représentant de la scène urbaine, figure dans ce classement en la personne de Vald. Le rappeur, lui aussi originaire d’Aulnay-sous-Bois, se classe 28e. Pas peu fier, il n’a tardé à réagir sur Twitter.

Voici le Top 30 des personnalités de moins de 30 ans les plus influentes en Europe selon Forbes