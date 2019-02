Message d’appel au calme, à la paix et à la responsabilité citoyenne

Le Sénégal est à la croisée des chemins. Le monde nous observe. Le dimanche 24 février 2019, les Sénégalais vont choisir celui qui va présider aux destinées du pays.

L’association religieuse Sadikhina Wa Sadikhate invite chaque citoyen sénégalais à voter pour le candidat de son choix dans le calme et la serénité.

Constatant que la campagne électorale relativement calme dans plusieurs zones du Sénégal, regrettant les violences suivies de mort d’homme dans la région de Tambacounda et de heurts dans certaines localités, l’association religieuse Sadikhina Wa Sadikhate déplore ces moments douloureux à Tambacounda et présente ses sincères condoléances aux familles éplorées et au peuple sénégalais.

Se référant à la maxime du vénéré Cheikhna Cheikh Saad Bouh « celui qui prend les armes, s’éloigne de la vertu », l’association Sadikhina Wa Sadikhate lance un appel pressant aux acteurs à bannir les violences, éviter surtout l’utilisation des armes légères et de faire valoir le dialogue, les idées et les mécanismes de paix sociale, de cohésion nationale et de concorde qui caractérisent le Sénégal.

A quelques jours du scrutin présidentiel, l’association religieuse Sadikhina Wa Sadikhate recommande à tous les acteurs d’observer le sens de la responsabilité citoyenne et de maintenir la bonne image du Sénégal.

Sadikhina Wa Sadikhate exhorte les Sénégalais à se conformer à la devise de la nation : « Un peuple, Un but, Une foi » et à œuvrer davantage pour un Sénégal de paix, de stabilité sociale et de progrès.

Fait à Dakar, le 20 Février 2019

Association «Sadikhina Wa Sadikhate »

Récépissé N° 13241/MINT/DAGAT/DEL/AS

Email : dahirasws@gmail.com