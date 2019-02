Le collectif des femmes de Dakar s engage à réélire le président de la République derrière la Présidente du CESE, Aminata Tall, en marge de la cérémonie de clôture de leur formation en céréales locales présidée par son Conseiller Vieux Seynou Ndiaye venu apporter le message d’encouragement, d’appui et d’engagement de la Présidente. Pour le Conseiller Technique les femmes sont au cœur du PSE qui n’est rien d’autres que la transformation structurelle de l’économie. Et on ne peut pas pas parler de transformation structurelle de l’économie sans la contribution des femmes dans l’économie et il ne peut y avoir de contribution des femmes sans inclusion sociale. Raison pour laquelle elle les encourage dans cette dynamique de développement local tout en restant disponible à les accompagner.