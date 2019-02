La montée en puissance de Madické Niang se confirme à travers les réseaux sociaux et les publications des internautes.

Madické Niang, le candidat de la coalition « Madické 2019 » séduit de plus par sa simplicité et son sens de l’humour qui le rapprochent des populations.

La différence

« Tous les candidats font du ñiangal et ont des discours musclés. Mais Madické à un discours Sénégalais et on l’entend mieux et on le comprend aussi mieux que les autres » nous dit un citoyen sénégalais qui regardait sur son portable les vidéos des sénégalais qui imitaient Madické Niang sur les réseaux.

« Madické n’a pas le discours vindicatif du candidat Sonko qui veut à tout prix régler ses comptes sans rien proposer. Au départ, je voulais voter pour Sonko mais avec la simplicité de Madické, je préfère voter pour quelqu’un que je comprends plutôt que de voter pour quelqu’un qui veut régler des comptes » selon un étudiant rencontré sur le campus de l’UCAD

La montée en puissance

Madické devance de très loin Ousmane Sonko, candidat de la coalition « Sonko président » et Issa Sall candidat du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR) qui ont vu leurs campagnes émaillées d’incidences. Sonko est empêtré dans une vengeance aveugle contre le système de Macky et Issa Sall est impliqué dans la mort de 3 militants du parti au pouvoir à Tambacounda. Les électeurs optent en majorité pour le candidat sortant, son challenger direct et maintenant Madické Niang qui monte très très vite…

Le 24 février les Sénégalais seront édifiés sur la puissance réelle de Madické Niang