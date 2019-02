Macky à Pikine : Le mouvement «Pikine Ci La Bokk » fait le plein

A l’instar des autres localités du pays, le département de Pikine (Dakar) a renoué, hier, avec les fortes mobilisations pour accueillir le candidat de la coalition présidentielle, le Président Macky Sall. Les différentes forces politiques et/ ou mouvements citoyens ont sorti les gros moyens pour ne pas rater ce coche. Le mouvement «Pikine Ci La Bokk» a bien marqué son terroir. La structure dirigée par Thierno Ndom Ba a été, partout, visibles, de par ses supports. Des tee-shirts à l’effigie de Macky, des slogans, ont beaucoup plu. Les inconditionnels de M. Ba ont, ainsi, fait montre de leur entière adhésion au «Macky».Une démonstration de force de plus qui confirment toute la force de frappe de l’homme (Thierno Ndom Ba) qui rassure et promet de réélire Macky avec un score de plus de 60 % dans ce « cœur » de la grande banlieue dakaroise.

Ibrahima Ngom