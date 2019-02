Le Dr Babacar Diop(FDS) fait foule dans le Kadjoor pour Idy

Le Docteur Babacar Diop, leader des Forces Démocratiques du Sénégal (FDS) est une force (pardon de la tautologie !) qui compte, désormais, dans notre landerneau politique. Membre de la Coalition «Idy2019», ce jeune loup aux dents longues continue de faire des pieds et des mains pour faire adhérer le maximum de citoyens à la cause du Président Idrissa Seck. Ainsi, il multiplie initiative sur initiative (caravanes, meetings, porte-à-porte, visite de proximité, etc.) dans diverses localités de la région de Thiès comme Tivaouane, Thiallé, Keur Magniagne, Keur Assane, Baity Gueye Baity Ndiaye, Daff, Ndomor et Taïba Ndiaye. Partout, Dr Diop qui vante les mérites de son candidatau , a eu droit à un accueil triomphal, voire jovial. Qui fait mieux ?

Ibrahima Ngom