Dans le département de Kolda, ils sont 88.888 électeurs officiellement inscrits. Ces citoyennes et citoyens sont répartis dans un globale de 159 lieux où centres de votre. Ainsi, ces centres de votre combinés regroupent au total 247 bureaux de vote sur l’ensemble du territoire départemental de la capitale du Fouladou. Une cartographie électorale marquée par des routes assez praticables pour joindre les différentes localités rurales du département. Ce qui augure de lendemains meilleurs quant à la mobilité des électeurs dans cette élection dont le scrutin est prévu pour le 24 février prochain.

Du côté de la commune de l’olfaction, le nombre d’électeurs inscrits est de 34.797. Un total un peu plus élevé par rapport aux années précédentes. Ici, ces électeurs sont répartis dans 15 lieux de vote sur le périmètre communal. De 67 bureaux de vote aux dernières élections, le nombre est passé à 70 bureaux de vote pour cette élection présidentielle de 2019.

Pour l’heure des dispositions sont prises par les autorités pour un scrutin calme et sans violence. Les différents lieux de vote ont fini de faire peau neuve pour recevoir les électeurs. Des agents chargés de la sécurité des lieux sont sur le point de veiller à toute éventualité. Pour diriger et gérer les opérations de vote, les membres des bureaux déjà désignés ont reçu une capacitation à bien mener le travail sur les lieux. Du côté de la commission Électorale Départementale Autonome(CEDA), le personnel retenu par la structure à bénéficié des rudiments nécessaire à une bonne supervision du déroulement dans l’ensemble des lieux et bureaux de vote.