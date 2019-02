Des Casamançais de la Diaspora choqués par les propos de…Macky

NON, M. MACKY SALL, LA CASAMANCE APPARTIENT AU SENEGAL ET VOTERA CONTRE VOUS !!!

« SI VOUS VOULEZ QUE LA CASAMANCE INTEGRE LE SENEGAL, VOTEZ POUR LA COALITION BENNO BOK YAKAAR…. »

En prononçant publiquement une telle phrase dans son discours tenu à Bignona, le candidat Macky Sall insulte et exclut la Casamance du Sénégal. De tels propos antirépublicains, d’une extrême gravité disqualifient totalement le candidat Macky Sall et prouvent que ce dernier n’a aucun respect pour la Casamance et les casamançais et par extension pour les Sénégalais. On ne peut admettre de tels propos d’un candidat à la magistrature suprême. Un candidat à la Présidentielle peut faire des erreurs, soit. Mais quand ce candidat n’est ni plus ni moins le Président de la République, et qu’il déclare que la Casamance est une entité à part, non intégrée au Sénégal, c’est l’unité nationale qui est en péril. De tels propos constituent une menace grave à l’unité nationale et à la paix définitive et durable en Casamance. Macky SALL tient des propos dangereux, claniques, et irrespectueux pour les Sénégalais en général et les Casamançais en particulier. C’est pourquoi, nous fils de la Casamance, qui réaffirmons notre attachement et notre appartenance au Sénégal, appelons tous les casamançais et tous les républicains à sanctionner de tels propos et à voter contre le candidat auteur de ces propos.

NON! les Casamançais dans leur immense majorité rejettent votre chantage et ne voteront pas pour la coalition Benno Bok Yakaar,

Non les milliards investis en Casamance, ne sont pas une faveur. La Casamance à l’instar de toutes les régions du Sénégal a droit au développement.

La Casamance réelle, la Casamance des profondeurs veut la PAIX et le DEVELOPPEMENT sans marchandage politique.

CETTE PAIX DEFINITIVE, nous l’attendons depuis 7 ans, depuis que vous êtes aux commandes de l’Etat mais sans résultat.

Pour rappel, au cas où vous l’auriez oublié Monsieur le Candidat Macky SALL, cette paix était déjà une de vos promesses de campagne en 2012 !! Encore une fois, votre parole vaut ce qu’elle vaut ! Faites une autre promesse mais pas celle-ci Monsieur le candidat Macky SALL

NON ! LA CASAMANCE NE MARCHANDE ET NE MARCHANDERA RIEN. AU CONTRAIRE, EN TANT QUE DIGNES SENEGALAIS EPRIS DE JUSTICES ET D’EQUITE, NOUS PREFERONS RESTER ALORS EN DEHORS DE VOTRE MARCHANDAGE POLITIQUE. NOUS SOMMES UNE REGION COMME LES AUTRES REGIONS DU SENEGAL. NOUS N’AVONS PAS A VOTER POUR VOTRE COALITION POUR QUE VOUS AGISSIEZ POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA CASAMANCE. LES CANDIDATS DOIVENT FAIRE DES PROPOSITIONS ALLANT DANS LE SENS DE LA CONSOLIDATION DE l’ETAT NATION, DE LA PAIX ET DE NOS CONQUETES DEMOCRATIQUES ET NON DES PROPOSITIONS DE MARCHANDAGE ELECTORALISTES.

SENEGALAISES ET SENEGALAIS, CHERS COMPATRIOTES, le Sénégal, notre pays, notre nation, notre état nation a été construit par de vaillants hommes et femmes au prix de leur sang. Les dérives du régime actuel sont inadmissibles. La nation sénégalaise est une et indivisible. Les frontières du Sénégal sont intangibles. La Casamance ne souhaite pas un traitement à part, car elle fait partie intégrante du Sénégal.

NOUS DIASPORA CASAMANCAISE AVEC TOUS LES REPUBLICAINS SENEGALAIS, LANϚONS UN APPEL SOLENNEL A NOUS DEBARASSER DE CE REGIME DANGEREUX, QUI N’EST NI PLUS NI MOINS UN ACCIDENT DE L’HISTOIRE. LE SENEGAL MERITE MIEUX ET LE CHANTAGE NE MARCHERA PAS !!

NOUS APPELONS CLAIREMENT A RENOUVELER LA CLASSE POLITIQUE ET A VOTER MASSIVEMENT POUR LE CHANGEMENT.CAR, DEPUIS L’INDEPENDANCES DE NOTRE PAYS, CE SONT LES MEMES QUI SONT AUX MANETTES. NON AU PARTAGE DU BUTIN !

OUI AU RENOUVELLEMENT POLITIQUE ET GENERATIONNEL. TOUS AUX URNES LE 24 FEVRIER CONTRE MACKY SALL.

DIASPORA CASAMANCAISE ET LES REPUBLICAINS

CHERIF DJIBA, LUXEMBOURG

EL HADJI SARR DIOP, LUXEMBOURG

BAYE MBOR GUEYE, LUXEMBOURG

ALPHONSE DIEDHIOU, BELGIQUE

CERCLE DES INTELLECTUELS SENEGALAIS DU BENELUX