L’union des tailleurs de Bignona a tenu Dimanche sa première conférence religieuse sur le thème « islam et travail ». L’occasion a été saisie par les tailleurs et les participants pour prier pour la paix et le calme notamment dans ce contexte d’élection au Sénégal.

En phase avec eux, Mamina Daffé, coordonnateur national du PRODAC et parrain de l’activité a exprimé sa volonté de les accompagner conformément à la volonté du chef de l’Etat qui a instruit ses services à soutenir les artisans afin qu’ils puissent développer leur entreprise et pouvoir être plus compétitifs au marché des commandes publiques.

Concernant les prières pour la paix et la non-violence, l’ancien DG de l’ANA (agence nationale de l’aquaculture) estime que le Sénégal en a fort besoin en ce moment pour que l’élection présidentielle se fasse dans le calme. Il a sollicité également des prières pour une victoire sans contestation du Président Macky Sall

L.BADIANE pour xibaaru.sn