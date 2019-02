Convaincus du bilan positif du Président Macky Sall plus de 100 organisations de jeunesse ont officiellement décidé d’accompagner le Président pour lui confier un second mandat. Une rencontre présidée par Vieux Seynou Ndiaye du CESE au nom de la Présidente du Conseil Économique Social et Environnemental. Une dynamique nouvelle de jeunes leaders du mouvement associatif et du secteur informel sur cette photo suivante…