Affaire Sonko…Une mère de famille recadre Dame Babou

Non Dame Babou, Sonko est bel et bien une chance historique pour le Sénégal

« Comme les Etats Unis ont osé rétablir leur image après les abus de Bush en élisant Barack Obama »

« Cheikh Anta Diop doit se retourner dans sa tombe en voyant le Président complexé quʼon a »

« Même Senghor nʼétait pas allé aussi loin que Macky Sall »

« L’élection de Sonko sonnerait comme un signal fort pour l’Afrique et réconcilierait le Sénégal avec le monde après les dérives ostentatoires de Macky Sall »

« LʼÉconomie sénégalaise est à genoux »

« Sonko est un homme de vertu »

Pour la première fois dans l’histoire du Sénégal un candidat antisystème pourrait arriver au pouvoir. Combien d’entre nous étions surpris de constater que malgré son passage aux impôts et domaines, aucun cas de corruption n’a pu lui être imputé. Je me souviens encore lorsqu’un journaliste a demandé au ministre apériste de l’intérieur Aly Ngouille Ndiaye si c’est vrai qu’il avait demandé à un homme d’affaires d’accuser Sonko de corruption et que ce dernier aurait refusé, il n’a pas osé dire non. Sonko est un homme de vertu. Au lycée Sonko était pareil. C’est un témoignage qui est revenu parmi ses anciens camarades et le récent témoignage de sa maman suffit à démontrer que Sonko, comme diraient les américains, preaches what he does. « Il fait ce quʼil dit » Le pouvoir en place a très tôt compris que la crédibilité de Sonko était sa force et ils ont tout fait Pour ce peuple sénégalais, le rendez-vous avec l’histoire aura bien lieu ce 24 février 2019 dès 8h. Pour la première fois en Afrique, le Sénégal a la chance de ressusciter son image, sa crédibilité aux yeux du monde et rappeler que c’est un des symboles de la démocratie en Afrique. Souvenez-vous comment le peuple américain s’était déterminé à élire le candidat antisystème Barack Obama pour rappeler au monde que les Etats-Unis demeuraient la nation de la démocratie, de la liberté, des droits de l’homme. En élisant à sa tête le premier homme noir, alors que Le monde ne s’y attendait pas, l’Amérique est remontée dans l’estime du monde entier. La guerre en Irak, Guantanamo, toutes les formes d’oppression exercées par le régime de Bush ont été pardonnées parfois même oubliées par les peuples du monde sortis par millions accueillir Obama à chacun de ses passages. SONKO est ce héros, Sonko est cette chance que nous offre le bon Dieu de rappeler au monde le peuple fier et engagé que nous sommes et serons toujours. SONKO est celui que le bon Dieu avait préparé à incarner le leadership que nous attendons de notre leader en 2019 en faisant de lui l’antithèse de Macky Sall. Par respect pour le peuple Sonko s’est privé et s’est sacrifié. Par mépris pour le peuple Macky lui a tout volé avant de l’abandonner. On a été naïf de penser que cet homme arrivé au pouvoir avec 7 milliards de FCFA, avec la petite idée qu’il s’est fait du peuple en se donnant lʼaudace de tenter de se justifier (lui le candidat de la rupture) par le prétexte quʼil a bénéficié des largesses du Président Wade. Comment un homme de moins de 50 ans peut se laisser aller au point de servir une telle excuse à son peuple en sachant pertinemment que Wade n’est pas arrivé au pouvoir avec une fortune personnelle ? Et si tel était le cas pourquoi alors mettre à genoux une femme de plus de 90 ans en la faisant pleurer publiquement parce que son fils Khalifa Sall a été enfermé dans le cadre d’un procès politique, le plus précipité de l’histoire du Sénégal, pour la somme de 1 milliard et poussière ? Si tel était cas, avec quel cœur a-t-il pu embastiller puis exiler pendant 6 ans le fils de son généreux donateur Abdoulaye Wade? Macky n’incarne pas les valeurs sénégalaises et il n’a aucun respect pour ce peuple qui l’a élu. Comment au moment où le système éducatif est malade, des jeunes en grèves de la faim pour réclamer leurs bourses et recrutements promis, les professeurs en grève pour dénoncer leurs conditions difficiles, au moment où le secteur de la santé au point mort, avec des médecins débordés par les accidents de la route et la vétusté ou l’insuffisance du plateau médical, de lʼabsence de radiothérapie pour soigner nos pauvres compatriotes atteints de cancer, peut- il, avec tant d’arrogance, sous ses pas de danse, annoncer qu’il va construire un nouveau palais à Diamniadio? Est-ce là encore une autre preuve que l’homme qui a enfermé plus d’une trentaine d’opposants, malgré les supplications de nos chefs religieux quʼil considère, c’est vrai, comme des hommes ordinaires, est sous la pression de ses croyances mystiques ? Est-ce que le Sénégal doit encore subir une telle folie après celles du Ter de plus dʼun milliards dʼeuros (sans compter les intérêts que la jeunes génération devra supporter) et du fameux marché de 50 000 lampadaires cédé dans la plus grande opacité à l’entreprise française Fonroche pour un coup de 87 millions d’euros et que le journaliste français annonçait sur France 2 comme étant, sans doute le plus gros chantier d’éclairage public solaire dans le monde? Rappelons tout de même que ce contrat avait été offert au Président Macron durant sa visite africaine. Il faut quand même reconnaître à ce jeune président français de 40 ans son attachement à son secteur privé national qui l’accompagne partout et pour qui il est prêt à tout. Pendant ce temps le secteur privé sénégalais est à l’agonie et les sociétés sont nombreuses à mettre la clé sous la porte… Sous la pression de la concurrence déloyale que Macky Sall a installée au profit des entreprises étrangères. IL A OFFERT TOUTE NOTRE ECONOMIE AUX ETRANGERS. Cheikh Anta Diop qui a lutté toute sa vie pour que l’africain soit fier de sa négritude doit se retourner dans sa tombe. Même Senghor n’était pas allé aussi loin. Alors peuple sénégalais, nous faisons face à notre avenir. VOTONS SONKO pour montrer que le Sénégal reste le pionnier de la démocratie et que c’est chez nous que le premier président authentiquement antisystème sera élu.

Sokhna Diop

Mère de Famille qui a récemment fait faillite à cause de marchés engagés et impayés CSD (Citoyenne Sénégalaise en Détresse)