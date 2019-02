Nous ne sommes plus qu’à quelques jours de l’élection Présidentielle du Sénégal. Ces joutes électorales sont déterminantes pour l’avenir de notre pays et une lecture en profondeur des programmes et propositions des candidats est un travail qui incombe à chaque citoyen. J’ai eu l’opportunité de lire tous les programmes et il va sans dire que celui de la coalition Idy2019 a été celui qui le plus m’a séduit. Nul doute que nombreux sont nos compatriotes qui ne parcourront pas les 157 pages de ce programme dense et fourni. Je me propose donc de vous faire cinq articles qui ressortiront les mesures principales proposées par le candidat Idrissa SECK dans son programme. L’objectif est de donner aux indécis qui n’ont pas pris connaissance du programme 1-3-15-45 tous les éléments qui leur permettront de voir que l’équipe du candidat a effectué un travail sérieux et crédible dont l’application ne peut être que bénéfique pour un pays comme le Sénégal.

J’ai délibérément choisi de ne pas suivre la trame fournie dans le programme et je ne pourrais évidemment reprendre toutes les mesures contenues dans ces 157 pages. Je propose la liste des articles suivants qui seront publiés au fur et à mesure cette semaine :

Acte 1 – Et si Idrissa SECK était le véritable champion antisystème ?

Acte 2 – Un milliard par commune, une idée pas si saugrenue.

Acte 3 – Mines et hydrocarbures, redresser la barre et partir sur des bases saines.

Acte 4 – CFA, les APE et la grande distribution : une position ferme sur les questions qui fâchent.

Acte 5 – Un programme sérieux et chiffré, un homme compétent pour relever définitivement le Sénégal.

Acte 2 – Un milliard par commune, l’idée géniale de Idrissa SECK

Je commencerais par rappeler que la commune est plus petite division de l’organisation territoriale et locale du Sénégal. Le Sénégal comporte 45 départements et 557 communes. La mesure « Une commune Un milliard » couterait donc 557 milliards par année et 2 785 milliards pour le quinquennat. Le Parlement sénégalais a voté le 8 décembre la loi des finances 2019 du pays qui s’élève à 4 000 milliards de F CFA donc cette mesure consommerait annuellement 13,9% du budget de l’Etat.

Lorsque j’ai entendu le candidat Idrissa SECK parler de la proposition « Un milliard pour une commune » je n’avais pas encore lu son programme. Cette mesure m’avait un peu interpellé, je me suis posé des questions sur sa pertinence et sa faisabilité. A la lecture du programme 1-3-15-45 j’ai compris que cette proposition n’était pas une mesure isolée mais était incluse dans un ensemble de propositions ayant pour objectif de rendre effective la décentralisation dont il est question depuis les indépendances, d’assurer une redistribution plus efficace de la richesse produite par les Sénégalais et de promouvoir le développement local.

« Je changerai de paradigme dans la décentralisation, afin de quitter la décentralisation administrative pour évoluer vers une décentralisation axée sur la gouvernance territoriale transparente, inclusive et économique. » Cette phrase traduit la vision du candidat Idrissa SECK en ce qui concerne la place de la collectivité locale, éloignée ou non du centre (le capital Dakar), dans la démarche de développement harmonieux. Le candidat promet donc de commencer par « un diagnostic territorial afin de lister les priorités, les hiérarchiser et de les consigner dans un cadre de référence du développement économique local ». A l’issue de ce diagnostic les conclusions seront retranscrites dans un « Programme Prioritaire de Développement Economique Local qui sera décliné par secteur d’activité et budgétisé ». Un bon calibrage entre le « contrat de territoire », reflet du projet local et le « contrat performance » qui définit les objectifs de développement sur le plan national permettront de répondre aux besoins des populations de manière précise et maitrisée.

Les communautés appartenant au même espace géographique seront naturellement appelées à mutualiser leurs ressources humaines et financières à travers des intercommunalités ou inter-collectivités. La subvention annuelle d’un milliard de francs CFA à chacune des communes permettra de les soutenir dans les réalisations d’infrastructures et d’accélérer leur modernisation. Les ressources allouées par l’Etat devront être conditionnées par le respect des engagements pris dans le contrat d’objectifs.

« La décentralisation doit être un catalyseur du progrès économique et social local parce qu’elle favorise la libération des énergies à la base, la culture de l’esprit d’initiative et de responsabilité, la motivation, l’émancipation et la participation des populations.» Cet essor de l’initiative et de la gestion locale est donc un des projets phares du candidat Idrissa SECK qui l’a décliné via les mesures suivantes (Liste non exhaustive):

Tenir des assises consacrées aux collectivités locales et à la décentralisation pour faire le bilan des différentes réformes engagées depuis 1972 et mettre en place l’acte 4 de la décentralisation ; Revenir à la régionalisation à la place de la départementalisation ; Rééquilibrer des investissements publics en faveur des territoires de l’intérieur du pays à travers une loi-cadre d’orientation pour les investissements publics qui devrait consacrer au minimum 60% de ces investissements en faveur des Territoires hors Région de Dakar ; Mettre en œuvre un programme intégré de développement des collectivités locales basé sur le principe des grappes de convergence permettant ainsi la réalisation de projets territoriaux à composantes multiples ; Réformer les finances locales afin de générer des ressources additionnelles nécessaires à l’essor des collectivités locales. Il conviendra à cet effet, de tenir compte de l’impératif de rendement fiscal optimal, de promotion du civisme fiscal local et de transparence financière, d’une augmentation significative des ristournes de l’état sur la tva, des impôts, etc. Mettre en place une véritable fonction publique des collectivités locales définissant clairement le statut de l’agent municipal ; Promouvoir la coopération décentralisée pour la mobilisation de ressources et l’intercommunalité afin de mettre en commun les moyens dans l’exécution de certaines missions ; Allouer une subvention annuelle d’un milliard de francs CFA au moins à chacune des communes du Sénégal afin de les soutenir dans les réalisations d’infrastructures et de la modernisation ; Redéfinir l’assiette des impôts locaux et Améliorer leur recouvrement ; Mettre en place une stratégie nationale de gestion et d’élimination des déchets prise en charge par l’Etat ;

Loin d’être une mesure isolée la proposition « Une commune Un milliard » s’inscrit donc dans un large plan de développement intégré qui place les territoires au milieu de l’offre de développement. Il est donc question de mettre en place de manière urgente mais inclusive l’acte 4 de la décentralisation.

Ce programme sera accompagné par une responsabilisation et un contrôle pointu des ressources mises à disposition des territoires. La redevabilité qui est un aspect de la gouvernance importante mais négligée sera remise au gout du jour avec les organes idoines et une implication maximale des citoyens via le concept de « certification citoyenne par un concours qui prime la municipalité la plus transparente suite à un audit citoyen».

Cheikh T. CISSE

Coalition IDY2019