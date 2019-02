Présidentielles 2019 : Le porte-à-porte, la formule gagnante

Deux semaines déjà que les cinq (5) candidats sont sur le terrain au contact des populations. Chacun d’entre eux mobilise même si le parti au pouvoir passe devant en terme de présence de la foule. Cependant ma conviction reste que la meilleure stratégie est le porte à porte.

Pour gagner une élection, il est souvent plus efficace de mobiliser les électeurs de son propre camp risquant de s’abstenir que de tenter de persuader les indécis et les électeurs de l’autre camp de voter pour soi. Or, pour mobiliser un électeur hésitant à se rendre aux urnes, le porte-à-porte, technique qui pourrait sembler rudimentaire à l’heure d’internet, se révèle au contraire très efficace.

Il y’a de cela quelques années le Président des Etats Unis Barack Obama a expérimenté cette technique qui a bien porté ses fruits. De nombreux articles ont décrit en détail ce qui avait fait le succès des démocrates : la mobilisation sans précédent de millions de volontaires bénévoles, qui sont allés de façon systématique à la rencontre des électeurs démocrates abstentionnistes. La principale technique utilisée à cet effet était le porte-à-porte. Cette stratégie suppose de mettre en place un processus systématique de recrutement d’un grand nombre de volontaires.

Pour gagner les Présidentielles de 2019, la stratégie de politique générale (le programme, le choix des candidats), l’organisation interne du parti (le rôle du militant, l’intégration des sympathisants) et sa capacité à se rassembler seront déterminantes. Mais l’exécution de la campagne proprement dite et le choix des techniques utilisées le seront tout autant. Or, le déploiement d’une campagne massive de porte-à-porte, notamment dans les quartiers populaires est l’une des techniques de campagne les plus efficaces : il est plus facile de convaincre un abstentionniste de sensibilité républicaine de se rendre aux urnes que de persuader un électeur indécis ou qui vote pour l’autre camp. C’est là l’un des trois bénéfices que l’on peut attendre d’une campagne de porte-à-porte à grande échelle :

Une campagne de porte-à-porte bien menée peut faire gagner suffisamment de voix pour faire la différence dans une élection serrée. En effet, le porte-à-porte est nettement plus efficace que la plupart des techniques couramment utilisées par les partis politiques lors des élections nationales (notamment meetings, affiches et tracts). Elle permet d’instaurer un contact direct avec des électeurs qui ne s’intéressent pas spontanément au débat politique, et que les autres méthodes n’arrivent pas à atteindre. Or ce sont ces électeurs peu actifs, hésitant fortement à aller voter, que la campagne peut espérer faire changer d’avis et qu’elle doit donc cibler en priorité.

Le porte-à-porte permettra par ailleurs de partir à la reconquête de l’électorat de base. En effet, c’est dans les quartiers populaires que la proportion d’abstentionnistes est la plus élevée. Une campagne de porte-à-porte efficace visera donc d’abord ces quartiers. Ainsi, le porte-à-porte peut constituer une des premières étapes pour renouer avec des électeurs souvent détachés de la politique.

Enfin, des campagnes de porte-à-porte de grande ampleur auront des conséquences sur l’organisation interne d’un parti ou d’une coalition : parce qu’il consiste en un contact direct entre le bénévole et l’électeur, le porte-à-porte met le militant au cœur de la campagne et suppose que la coalition centre son organisation et ses ressources autour de ses militants. C’est ce qu’a réussi à faire la gigantesque campagne de terrain de Barack Obama : une large partie du professionnalisme, des ressources et des outils modernes (internet, notamment) étaient mis au service, non du candidat, mais des millions de bénévoles qui, parfois pour quelques heures seulement, allaient à la rencontre des électeurs.

Le candidat qui arrivera à bien mettre en œuvre cette stratégie de porte à porte peut au soir du 24 février 2019 récolter un nombre impressionnant de votants !

Souleymane Ly

Spécialiste en communication

julesly10@yahoo.fr