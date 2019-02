Présidentielle : Thierno Ndom Ba ne s’arrête plus

Thierno Ndom Ba est sur le train de l’action pour la réélection du Président Macky Sall au premier tour, au soir du 24 Février prochain. A Pikine, le chef de file du mouvement «Pikine Ci La Bokk» (mouvance présidentielle) est train de faire des pieds et des mains pour engranger le maximum de voix pour «Koor» Marème. Il vient, ainsi, de multiplier ses actions par des porte-à-porte auprès des chefs religieux et coutumiers, ASC, Groupements de Promotion Féminine(GPF). M. Bâ qui reçoit les doléances de ces hôtes, s’attèle à y trouver des solutions. En compagnie de plus de 200 jeunes tous les soirs, il sillonne les coins et recoins du département. Depuis le début de la campagne, il a à son actif plusieurs ralliements venus de l’opposition. Voilà une force sur laquelle Macky peut compter pour gagner cette chaudière électorale qu’est la banlieue.

Ibrahima Ngom