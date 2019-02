Macky à Guédiawaye : les Laobés en avant-première

Le département de Guédiawaye va accueillir, ce mercredi 20 Février 2019, le candidat de la coalition présidentielle, Benno Bokk Yakaar, le Président Macky Sall. Dans la Ville dirigée par le frérot de «Koor» Marème, l’on s’affaire pour gagner le pari de la mobilisation. La communauté laobé de Dakar ne veut pas être en reste. Bara Sow, Président de la Fédération des Laobés du Sénégal et de la Diaspora et son équipe entendent se faire remarqués comme à chaque étape ce, depuis le début de la campagne électorale. Ainsi, à cette veille de l’arrivée de Macky et sa délégation, ils organisent une séance de «leumbeul» pour les préparatifs. Du «leumbeulou» Malaw à vous couper le souffle qui verra la participation d’artistes laobés comme Fatou Touré plus connue sous le nom de Fatou Laobé.

Ibrahima Ngom