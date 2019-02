Les tidianes de Dakar prient pour une Présidentielle apaisée

L’on amorce le dernier virage pour la tenue de l’élection présidentielle (le 24 Février 2019). Déjà, dans les coulisses des différents états-majors des prétendants au fauteuil présidentiel, les nerfs sont en surchauffe. Chacun essaie, ainsi, de tirer la couverture vers soi. Ça embaume le chaos. Et pour tuer dans l’œuf toute velléité de conflit qui peut être préjudiciable à l’héritage de paix sociable et de stabilité dans notre pays, la Coordination des Tidjanes de Dakar prend les devants. Ce mardi, les membres de la structures forte de quelque 110 «Dahiras» se réclamant de Cheikh Ahmed Al Tidjanes, ont tenu une Journée de prière et recueillements pour la paix des esprits et des cœurs. A en croire le Président de l’instance, Cheikh Ahmed Tidjane Gaye : «Nous avons jugé utile de tenir cette séance de récital du Saint Coran et de prière par ce que nous amorçons le dernier virage pour la tenue de l’élection présidentielle prévue ce 24 Février 2019. Cette dernière semaine va voir tous les candidats rallier la capitale Dakar et, avec tous les risques d’affrontements. C’est pourquoi nous voulons implorer le Bon Dieu de nous préserver des suppôts de Satan en nous gratifiant une issue heureuse de ces échéances , c’est –à dire , qu’elles se passent dans la transparence et sans violence. Nous avons notre mot à dire en tant que des chefs de famille soucieux du devenir des générations présentes et futures », détaille M. Gaye. Le vice-président de l’instance, de renchérir : «Personne n’a le droit de brûler ce pays. Nous lançons un appel aux jeunes et aux chefs de famille de bien prendre leurs responsabilités et de ne pas se laisser emballer. Que tout le monde travaille pour une culture de la paix et du civisme. Ce n’est pas la première fois qu’on vote au Sénégal. Cette Présidentielle est une séquence partielle dans la vie de notre chère Nation. Qu’on la comprenne comme telle. Œuvrons tous pour qu’elle se déroule dans le calme, la paix et la sérénité. Nous, nous exhortons donc aux différents candidats à plus de lucidité», a laissé entendre El Hadji Samba Fall.

Disons que cette journée a été aussi l’occasion de prier pour qu’Allah maintienne, le plus longtemps possible, nos Khalifes Généraux en vie et leur accorde une santé de fer.