L’ancien vice-président de la transition en RDC, Abdoulaye Yerodia Ndombasi, est décédé à l’âge de 86 ans à l’hôpital du Cinquantenaire, à Kinshasa. Sénateur de la province du Kongo-Central depuis 2007, cet ancien compagnon de route de Che Guevara qui fut aussi l’un des plus loyaux soutiens de Laurent-Désiré Kabila avait aussi été visé par la justice internationale pour des propos haineux envers les Tutsi.

C’est une figure de l’histoire politique congolaise qui s’est éteinte dans la nuit de lundi à mardi, à Kinshasa. Abdoulaye Yerodia Ndombasi, 86 ans, a rendu l’âme à l’hôpital du Cinquantenaire après avoir lutté pendant plusieurs années contre le diabète et l’hypertension.

Au sein du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD, de Joseph Kabila), il faisait figure de « patriarche et de médiateur », décrit le diplomate Barnabé Kikaya Bin Karubi, dernier chef du collège diplomatique de Joseph Kabila.

Liens inoxydables avec le clan Kabila

Albert Mukulubundu, qui fut conseiller politique et chargé de mission de Ndombasi, dépeint pour sa part un homme « qui était vu comme le continuateur des œuvres et de l’idéologie du Mzee » et qui a « su résister aux sirènes de certains pays étrangers qui voulaient l’utiliser contre Joseph Kabila ».

Preuve de ces liens inoxydables entre Abdoulaye Yerodia Ndombasi et la famille Kabila, outre son épouse et quelques membres de sa famille, seuls Joseph Kabila, son frère cadet Zoé et sa sœur jumelle Jaynet – qui considéraient le défunt comme leur « propre père », selon des proches -, pouvaient lui rendre visite lors de ses derniers jours à l’hôpital.

EN 1997, IL EST DÉJÀ PRÉSENTÉ AUX RECRUES DE L’AFDL COMME L’UN DES « PLUS PROCHES COMPAGNONS DU MZEE »

En 1997, lorsqu’il rejoint officiellement l’Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo (AFDL), la rébellion de Laurent-Désiré Kabila, Ndombasi est déjà présenté aux nouvelles recrues comme un des « plus proches compagnons du Mzee », rapporte Barnabé Kikaya Bin Karubi.

Parcours de maquisard

Psychiatre et philosophe, formé en France, Abdoulaye Yerodia Ndombasi a alors déjà derrière lui un long passé de luttes révolutionnaires. Soutien déclaré de Patrice Lumumba au début des années 1960, il se rangera par la suite derrière Pierre Mulele, qui sera torturé et exécuté en 1968 par le régime de Mobutu Sese Seko.

Son activisme révolutionnaire le conduira tout naturellement à Alger, où il rencontrera Ernesto Che Guevara, en 1964, et se verra confier la tête d’un « conseil suprême de la révolution » en RDC.

Le révolutionnaire cubain atterrira, lui, un an plus tard dans l’est du pays, le 24 avril 1965. Les deux hommes arpenteront côte à côte les montagnes pendant les sept mois que durera cette éphémère et vaine tentative de Che Guevara d’importer la révolution au Congo.