Le nom du prochain président du Sénégal commencera par…S

Et ce n’est pas une blague. Le nom du prochain président du Sénégal commencera par la lettre S…Comme celui de l’actuel président Macky Sall dont le nom commence par la lettre S.

Ils sont cinq Candidats :

Macky Sall président de la coalition Benno Bokk Yakaar

président de la coalition Idrissa Seck candidat de la coalition Idy 2019

candidat de la coalition Ousmane Sonko candidat de la coalition Sonko président

candidat de la coalition Issa Sall candidat du Parti de l’unité et du rassemblement

candidat du Madické Niang candidat de la coalition Madické président

Le prochain président sera choisi parmi les 5 personnes susmentionnées par le peuple sénégalais souverain à l’issue du scrutin du 24 février 2019.

Et parmi les 5 candidats, 4 ont des noms qui commencent par la lettre S « Sall, Sonko, Seck et Sall)…Et le 5ème a un nom qui commence par N comme Niang de Madické. Mais ce dernier est considéré comme un outsider. Les autres candidats sont des challengers sérieux à Sall (Macky) à savoir, Sonko (Ousmane), Seck (Idrissa) et Sall (Issa)…Et le prochain président sera parmi ces personnes dont le nom commence par la lettre S…