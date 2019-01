Voici une nouvelle qui va plaisir aux Karimistes et libéraux : Abdoulaye Wade, le secrétaire général national du PDS veut faire d’une pierre deux coups…

Abdoulaye Wade avait dit depuis deux mois, qu’il allait rentrer avec Karim Wade. Et il avait même ajouté en ce temps que « si Karim était arrêté à son arrivée, il allait mourir à l’aéroport ». Cette déclaration de Wade qui a valeur de menace semble se concrétiser.

Selon des sources sûres, Abdoulaye Wade retarde son retour au Sénégal qui devait avoir lieu en début de semaine parce qu’il fait des mains et des pieds pour rentrer au Sénégal avec son fils Karim Wade.

La mère Viviane Wade qui devait effectuer le voyage avec son époux, a voyagé seule parce que le vieux ne veut pas rentrer sans Karim Wade.

Mais qu’est-ce qui bloque ?

Les négociations en haut lieu avec des promesses à la clé. Selon un proche de la famille, plusieurs personnalités ont effectué le voyage à Doha pour tenter de persuader le « gosse » de ne pas revenir au Sénégal…Maintenant.

Et parmi ses émissaires, un certain Robert Bourgi, porteur d’un message de Nicolas Sarkozy. Et dans ce message, il est question d’amnistie totale après la victoire de Macky avec à la clé un super poste ministériel après de grande retrouvailles libérales…

Voyage reporté

Et c’est cette proposition de Sarkozy qui a freiné le « gosse » mais pas le père qui ne veut pas de négociations. Et Karim ne veut pas non plus rentrer avec son père…demain 20 janvier.

A moins que le père arrive à le convaincre.