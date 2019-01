Simone Gbagbo réagit au maintien en détention de son époux malgré l’acquittement

Simone Gbagbo a réagi au maintien en détention de Laurent Gbagbo et Blé Goudé, bien qu’acquittés tous les deux en première instance par la CPI. Ils resteront cependant en prison jusqu’au 1er février, date à laquelle une nouvelle audience aura lieu. C’est ce qu’a décidé la Chambre d’appel de la Cour après une requête introduite mercredi soir par la procureure.

La décision de la Chambre d’appel de maintenir Gbagbo et Blé Goudé en détention malgré leur innocence ne semble pas inquiéter Simone Gbagbo, l’épouse de l’ancien président ivoirien. Pour l’ancienne Première Dame de Côte d’Ivoire, le plus important est l’acquittement déjà proclamé de Laurent Gbagbo et Blé Goudé, et “c’est l’essentiel”, dit-elle.

“La vérité de l’innocence du Président Laurent GBAGBO et du Ministre Charles BLÉ GOUDÉ a déjà été proclamée. C’est l’essentiel ” a écrit Simone Gbagbo ce vendredi soir sur compte officiel facebook, en réaction à la décision de maintenir en détention ses deux proches. “Pour le reste, restons calmes, sereins et faisons confiance à nos avocats.”a-t-elle terminé.

Afrikmag