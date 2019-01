Climat préélectoral apaisé: La Génération des Forces Citoyennes tire la sonnette d’alarme

Préoccupés par la situation tendue à la veille de la publication de la liste des candidats devant prendre part aux élections présidentielles de février 2019, les membres de la Génération des Forces Citoyennes sont montés au créneau pour lancer un appel à la société civile mais aussi aux hommes politiques. Voici le communiqué qu’ils ont rendu public pour alerter:

« La Génération des Forces Citoyennes exprime son inquiétude par rapport aux données meteo-politiques du moment, selon Mame Cheikh Seck le Président de cet organe membre de la société civile prenant part hier vendredi a l’inauguration de la mosquée de Guediawaye par le Président de la république Macky Sall. En effet, rassure t-il, la confrontation physique est inévitable entre l’opposition et le camp présidentiel qui affûtent respectivement les armes. Le danger est la bien visible mais on préfère l’analyser, le commenter au lieu de l’écarter en appliquant la demande formulée a la déclaration du 9 Octobre 2018 par le forum civil.

Parce que cette élection de 2019 n’est plus une conquête de pouvoir pour l’opposition mais plutôt une révolte coalisée pour restaurer la démocratie. Du cote également du pouvoir, on a entendu le ton menaçant du Président Sall et la mise en alerte les forces de l’ordre. Se désole l’acteur de la société civile.

C’est pourquoi la gfc invite la société civile a resserrer les rangs et envoyer très rapidement des émissaires auprès des chefs religieux, officiers et généraux en retraite et autres fonctionnaires internationaux pour les interpeller sur cette paix sociale menace.

A l’en croire, on ne peut disqualifier Karim, Khalifa, les femmes et autres candidats mobilisateurs de la course présidentielle sans conséquence d’une rébellion. S’y ajoute dit-il Me WADE qui seul constitue une explosion d’uranium incontrôlable pour tout pouvoir. Et l’on sait avec pertinence qu’il va provoquer celui en place a travers la rue.

Donc a t-il suggère, il faut designer une un groupe d’émissaire au palais pour demander au Président Sall de manager dans le bon sens avec son opposition en prenant en compte les propositions de la société civile. Car souligne t-il au soir du 24 février, il y’aura un vainqueur au palais et selon l’etalennange de la démocratie des gagnants ».