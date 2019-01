Ligue 1 : le PSG écrase Guingamp 9-0 (Vidéo)

Le PSG a pris sa revanche sur Guingamp, son tombeur en Coupe de la Ligue, en l’écrasant 9-0 ce samedi en Ligue 1. Mais le champion de France a perdu Marco Verratti sur blessure.

Le match : 9-0

Dix jours après, le PSG a remis les compteurs à zéro. Éliminé en quarts de finale de la Coupe de la Ligue par Guingamp (1-2, le 9 janvier) à la surprise générale, le champion de France a pris sa revanche ce samedi, lors de la 21e journée de Ligue 1, en écrasant la lanterne rouge du Championnat (9-0). Une ombre est toutefois venue assombrir la démonstration parisienne : ce succès implacable face au club costarmoricain a été terni par la blessure de Marco Verratti .

La rapide sortie du milieu italien (19e) n’a malgré tout pas empêché l’équipe de Thomas Tuchel d’assurer sa victoire dès la pause. Portée par Neymar et Mbappé en première période, elle menait déjà 3-0 au retour aux vestiaires, avant de remporter la seconde période sur un score encore plus large, dans le sillage d’un Cavani retrouvé et auteur d’un triplé.

Les supporters parisiens pouvaient chanter sous la pluie battante qui tombait sur le Parc des Princes. Avec cette victoire, le PSG a continué son sans-faute à domicile (10 succès en 10 rencontres), maintenu son incroyable avance de treize points (avec deux matches en retard encore à disputer) sur son dauphin, Lille. Pour Guingamp, cette défaite fait très mal : l’équipe bretonne, qui n’avait perdu qu’un seul de ses six derniers matches toutes compétitions confondues, a pris une immense claque.

Le fait : la blessure de Verratti

C’était un problème avant ce match contre Guingamp, ça l’est encore plus après. Trop léger au milieu de terrain et à la recherche active d’un milieu défensif, le PSG a perdu, ce samedi, Marco Verratti. Alors qu’il était en train de trébucher, l’international italien s’est fait marcher dessus par Eboa Eboa et a vu sa cheville gauche vriller énormément sur ce contact. Le « petit hibou » s’est alors retrouvé au sol et a immédiatement tenu sa cheville touchée. Le visage marqué par la douleur, le joueur de 26 ans est ensuite sorti du terrain en s’appuyant sur les membres du staff médical, les larmes aux yeux.

La durée d’indisponibilité de Verratti, remplacé par Julian Draxler (19e), n’est pas connue. Mais on espère qu’elle ne sera pas conséquente pour le PSG : son déplacement sur la pelouse de Manchester United, en 8es de finale aller de la Ligue des champions, aura lieu dans à peine trois semaines (le 12 février). Et sans Verratti, sans Rabiot – envoyé en réserve – et sans autre spécialiste du poste, le voyage à Old Trafford s’avérerait bien délicat…