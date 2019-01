La cinglante réponse de Malick Gackou à Macky

Le Grand Parti n’a pas tardé à réagir suite à la sortie du Président Macky Sall à Guediawaye: » Grand de taille et aucun esprit d’ouverture, voilà le type de président que les Sénégalais ont élu depuis 2012. Quelle contradiction à vouloir traiter le Grand Parti de « petit parti » au moment qu’il vous empêche de dormir ! Quel manque de grandeur vis-à-vis de ce parti qui vous a talonné dans tous les sondages. N’avons-nous pas un petit président qui n’arrive pas à valider toutes les régions du Sénégal lors des parrainages ? », lit-on dans un communiqué de la cellule de com du Grand Parti parvenu à la rédaction de Xibaaru.

« Pré-si-dent, sachez que nous sommes très fier de notre leader El Hadji Malik Gakou, qui a réussi à entrer dans le cœur des Sénégalais et qui a validé 11 régions pendant que vous peinez à valider les 14 régions. Oui vous avez réussi à imposer votre diktat au Conseil constitutionnel en utilisant tous vos pouvoirs pour écarter El Hadj Malick Gakou, mais il me semble que vous avez oublié qu’on ne peut pas arrêter la mer avec ses bras. Vous pouvez empêcher sa candidature, mais vous ne pouvez pas condamner sa pensée, son esprit, sa vision qui ont fini par couronner le Sénégal dans toute sa grandeur », ajoute le document.

Pour rappel, le Président Macky Sall avait taxé le parti de Malick Gackou de « petit parti ».