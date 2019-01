Khalifa Sall n’abdique pas! Le candidat de la coalition « Taxawu Sénégal », recalé de la course pour la présidentielle du 24 février 2019, a porté plainte contre l’État du Sénégal à la Cour de justice de la CEDEAO. C’est Me Ciré Clédor Ly, membre de son pool d’avocats, qui l’a fait savoir à un organe de la place. « Je suis à Abuja (Nigeria) depuis quatre jours. J’ai déposé une plainte pour Khalifa Ababacar Sall contre l’Etat du Sénégal et le Conseil constitutionnel du Sénégal pour obtenir son rétablissement sur la liste des candidats », nous a confié la robe noire. Obtiendra-t-il gain de cause? En tout cas, les » 7 Sages » du Conseil constitutionnel devront dévoiler la liste définitive des candidats retenus, au plus tard ce 20 janvier.