C’est fini pour Karim et Khaf…demain 20 janvier

Demain ce sera le jour le plus sombre pour le PDS et les socialistes pro Khalifa Sall. Avec la proclamation de la liste définitive des candidats à la présidentielle demain dimanche, ces deux formations politiques risquent de voir leurs ambitions présidentielles s’estomper. Si l’on se réfère à la liste provisoire publiée par le conseil constitutionnel, Khalifa Sall et Karim Wade ne feront pas partie de la liste définitive des candidats à la présidentielle. Le Conseil constitutionnel va confirmer la liste des 5 candidats à savoir, Macky Sall, Idrissa Seck, Madické Niang, Issa Sall et Ousmane Sonko