Le Grand Cadre des syndicats d’enseignant a annoncé vendredi le dépôt d’un préavis de grève pour ’’exiger le respect des accords et la prise en charge significatives des préoccupations des enseignants’’.

Dans une déclaration, Le Grand Cadre fait état de ‘’manquements réels de la part des autorités dans la prise en charge des préoccupations des acteurs de l’éducation, de l’Enseignement technique et de la formation professionnelle’’.

Le Grand Cadre demande ‘’le respect de tous les accords signés avec les syndicats d’enseignant le 17 février 2014 et le 30 avril 2018, le respect du principe de la gestion démocratique des personnels d’enseignants, l’augmentation substantielle de toutes les indemnités’’.

Dans ces revendications figurent ‘’le relèvement de manière substantielle de la part réservée à la petite enfance et au préscolaire dans le budget de l’éducation, la diligence dans la mise en place des crédits aux logements (DMC), la fin des lenteurs administratives (sortie des actes, alignement, paiement de tous les rappels) et l’effectivité des parcelles pour le +Groupe des 8+ syndicats non attributaires de parcelles’’.