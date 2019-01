Sonko-Atlas et le deal des 94 milliards

Souteneurs de Sonko-Atlas-Mercalex,

En politique il n’y pas de saints. La conquête du pouvoir est un chemin sinueux où beaucoup de gens consumés par leur obsession de parvenir au sommet, poussés par une horde de fanatisés aussi enragés que revanchards perdent leurs âmes.

Tahibou sarr « aurait failli » encaisser les chèques déjà signés par Mamour Diallo.

Donc il ne les a pas encaissés. Heureusement alors, serait-on tenté de dire si cela correspondait à la réalité. Car c’est la parole de Sonko contre son accusé.

Mais Sonko-Atlas-Mercalex qui a crié au voleur s’est aussitôt engouffré dans cette brèche pour tenter de passer un marché avec les héritiers, fort de sa connaissance du dossier du fait de son passage aux Domaines, et de sa capacité de délation médiatique après avoir crié sur tous les toits que Mamour Diallo avait détourné 94 milliards, le montant estimé du terrain dont les héritiers étaient pourtant toujours en possession. Personne n’avait donc encaissé 94 milliards quand il lançait ses accusations devant toute l’opinion publique sénégalaise, c’est à dire au moment où lui-même en personne rencontrait les héritiers et tentait de les convaincre de lui confier leur dossier, sur lequel il espérait, encore une fois, se taper une commission de 12 milliards, formidable trésor de guerre qui lui aurait permis de financer sa campagne électorale et de concrétiser son ambition.

Qu’est ce qui a été volé ? Où est le voleur ? Qui est le menteur? À qui a failli profiter tout ce battage médiatique autour de ce terrain pour lequel les héritiers n’auront finalement perçu qu’un peu moins de trois milliards ?

Souteneurs et talibés et fans club du gourou Sonko, cessez vraiment de le prendre pour un saint. Vous en avez cependant le droit. Mais souffrez qu’on dise ce que l’on pense de ses faits et actes.

Surtout que lui-même ne ménage personne, à travers une généralisation aussi arbitraire que démagogique.

La liberté d’expression est une réalité intangible chez nous.

Ni injures ni attaques ne nous y feront renoncer.

Si vous n’êtes pas satisfaits de notre point de vue ne nous lisez tout simplement pas.

Cissé Kane Ndao

Président A.DÉ.R

Diplômé de Sciences PO

EMBA Management public territorial

Master 2 Professionnel Gestion de projet GAR et Pilotage du changement