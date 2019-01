Le parrainage un mal nécessaire – Par Ibrahima Ka

Le conseil constitutionnel vient d’arrêter la liste des candidats admis au parrainage ; ils sont au nombre de cinq pressentis pour la course à la magistrature suprême. En cela, les masques viennent de tomber. Certains hommes politiques qui prétendaient jouir d’une certaine influence ont été démystifiés et la réalité du terrain a vite fini de limiter leur prétention sans borne. Le tintamarre s’est dissipé, le parrainage, exercice démocratique, a fini de rappeler aux uns et aux autres leur réel coefficient de popularité et leur poids politique. L’enthousiasme qui a prévalu dans la remise des documents du parrainage montrant au grand jour des farceurs politiques qui ignorent le caractère sacré de la République pour jouer avec ,cet enthousiasme dises je a fait place à une désillusion plate qui rappelle à chaque recalé que le discours de salon , le trafic d’influence , la nonchalance et le mépris sont des comportements qui irritent les sénégalais dont les voix sont sollicités pour passer le tour du parrainage. Ceux qui étaient constants dans le travail de terrain et dans la proximité avec les sénégalais, ceux qui ont impacté positivement leur cœur, ont reçu la rançon de leur travail, de leur détermination et de leur foi politique. La clochardisation du champ politique vient de buter sur le tamis de la cour constitutionnelle qui a réussi un coup d’éclat là ou le discours politique de quelques objecteurs de conscience a montré ses limites. Le parrainage est entrain de discipliner le champ de l’activité politique. Et certains chefs de parti, plutôt maitre chanteur ou mercenaire politique dans un éventuel deuxième tour viennent de subir un revers assez cinglant. La cour constitutionnelle rappelle à ceux qui s’entêtent à le croire que les élections sont trop sérieuses pour être prises pour un mercato politique qu’on entend dérouler au deuxième tour. J’en connais des leaders de partis qui en âme et conscience sont persuadés de leur sous représentativité qui doit les dissuader de prendre part à des joutes électorales aussi présidentielles, législatives que locales. La vocation d’un parti politique est la conquête du pouvoir et non le marchandage d’un soutien dans un éventuel second tour. La présidentielle est un classico politique ou ne doivent s’inviter que des prétendants ayant déjà été à l’essai pendant d’autres élections intermédiaires de moindre envergure (législatives, locales). Je ne suis pas acquis au discours des partisans de la suppression du parrainage même si rien ne s’oppose à ce que des ajustements soient envisagés si l’évaluation décèle des errements. Toute réforme charrie des imperfections et le parrainage n’échappe pas à la règle. Les tricheurs politiques partisans de la ruse et du moindre effort pour gagner beaucoup, feront dans les jours et mois à venir la suppression du parrainage leur cheval de bataille.

Soyez beaux perdants et non inconscients anarchistes.

Certains recalés, en déposant leurs parrains étaient bien persuadés de la suite négative qui allait leur être réservé car ils s’y étaient pris avec beaucoup de légèreté et de manque de sérieux ; Certains ont recopié des parrains sans leur avale. En réalité beaucoup de recalés croyaient dur comme fer, que le conseil constitutionnel était incapable de vérifier l’authenticité des parrains.

La parenthèse du parrainage a mis à nu et au grand jour l’impopularité de petits trafiquants politiques qui ont de tout temps abusé de la bonne foi des militants qu’ils ont toujours pris pour des moutons de panurge. Et s’il leur reste un minimum de grandeur, ils doivent sans orgueil continuer leur chemin politique non en solitaire mais dissolus dans les formations professant la même idéologie ou ayant des programmes similaires.

J’ai bien et pour la première fois apprécié la réaction de Marine Le Pen qui interrogée par un journaliste de la télévision BFMTV quant à la participation du front national à la campagne des gilets jaunes pour pousser Macron à la démission. Le leader du front national a répondu que le seul moyen pour conquérir le pouvoir pour un chef de parti est la voix du scrutin. Belle leçon démocratie que nos perdants et partisans à l’insurrection doivent méditer.

Les forces démocratiques refusent l’insurrection. Le discours va t-en guerre, belliqueux et parfois d’une opposition perdante renseigne sur leur manque de stratégie ou l’in opérationnalité de leurs moyens de lutte ; et à défaut de gagner par les règles démocratiques l’alternative qui s’offre reste la rue qu’il faut chauffer.

Khalifa SALL et Karim WADE ne valent pas plus que la stabilité du pays, ils ne sont pas également au dessus des lois, la justice qui a blanchi AIDA NDIONGUE a dans deux autres procès inculpé et condamné le maire de DAKAR et le fils du président WADE. La maturité des sénégalais fera face aux velléités insurrectionnelles de mauvais perdants qui se démêlent à mettre le peuple dans une posture de renverser le gouvernement.

Ayez du respect pour nos juges

Il faut éviter à tout prix, une fracture démocratique, les juridictions jouent un rôle capital dans le jeu politique, les décisions qu’elles rendent valent erga omnés et doivent être admises de tous. Cette justice que l’on accuse à tort, a blanchi Aïda Ndiongue, si aujourd’hui elle recale des candidats à la présidentielle les parties perdantes doivent faire preuve de sérénité et d’esprit républicain.

Je ne doute point de l’indépendance de notre magistrature sachant que la liberté parfaite n’existe dans aucun système de gouvernement (dixit Rousseau) ou de justice, le magistrat libre porte partout la liberté et vit avec, quant au magistrat servile, il porte partout la servitude, le premier magistrat est libre à Kaolack, l’autre esclave à Dakar. L’indépendance ou l’asservissement du juge est entre ses mains et non dans celles du chef du pouvoir exécutif, Maitre Wade disait quelque chose de similaire vis-à-vis des magistrats.

Une certaines opposition peu respectueuse de la justice, défie ses décisions, et s’emploie à chauffer la rue pour créer une situation insurrectionnelle dans le pays. Certains d’entre eux ne doivent pas emprunter cette posture pour avoir occupé de grandes responsabilités d’état. La violence étant le fait du faible, elle traduit un échec au jeu démocratique. Quand on prétend diriger un pays, on doit être un serviteur zélé de la stabilité nationale et de la démocratie et non un machiavélique prompt à convoquer la violence, lit de toutes les instabilités.

Je me permettrais de paraphraser Denis Diderot ; en rappelant à l’ordre nos opposants destructeurs, « la bonté du prince vous permet de dire et d’écrire impunément, car il est permis de dire à celui qui ne peut rien ». A vouloir franchir les limites pour troubler la quiétude de paisibles citoyens, l’état vous objectera qu’il est le garant de la sécurité et de la tranquillité publique.

Le parrainage remet chacun à sa place, les mystificateurs sont démasqués et beaucoup qui devaient leur influence à maitre Wade ont vite compris et doivent accepter que le tamis du parrainage a fixé des bornes à leur folle prétention.

Le parrainage situe les forces et montre à suffisance les pôles dominants du landerneau politique, le 24 février 2019 récompensera celui que les sénégalais avaient élu à 65% en 2012 car son bilan économique et infrastructurel couplé à la solution de la demande sociale et à l’assistance aux couches vulnérables, sont autant de paramètres qui fondent un vote en sa faveur.

Des opposants qui prennent ce nonagénaire (maitre Wade) comme maitre sauveur (quelle apathie) est comparable à une armée d’agneaux dirigés par un lion comme parlait Alexandre Legrand ; Macky et sa coalition ne les craignent pas.

Le temps de l’action paye plus que le temps de la palabre, la violence ne peut pas prospérer car l’opinion est en avance sur l’opposition en manque de repére et d’initiatives porteuses.

A Mame Wade, je recommande de méditer ce fameux historien et membre du parti socialiste français Max Gallo qui rappelait que « la responsabilité de celui qui a accès à la parole publique, est de mettre en garde contre l’irruption de la violence ».La posture d’un ancien président doit trancher à toute velléité d’insurrection , montrez à vos militants qu’ils ont de l’avenir au lieu de les utiliser pour le simple intérêt de Karim qui doit apprendre à se battre pour ses propres succès politiques.

Le président Macky Sall ne laissera pas ce qu’il a construit par un travail long et acharné, détruit en une journée par des aventuriers irréfléchis qui ne peuvent même pas réunir 53.000 parrains. Ce Macky bashing orchestré par des opposants et mis en œuvre par des bandes de jeunes sans ambition et une classe de rappeurs inélégants et irrespectueux au sens figuré comme au sens propre ,est le dernier aveu d’échec de ceux qui à défaut de pouvoir passer le cap du parrainage appellent à l’hécatombe.

Le président fait son chemin et n’a comme objectif que le bien-être du peuple, c’est le droit de certains d’attendre ou d’entrevoir sa défaite au soir du 24 février, mais acceptons avec William Shakespeare que « qui attend les souliers d’un mort, risque de marcher longtemps pieds nus ».

Allez Président, continuez votre chemin car celui qui s’oriente sur l’étoile ne se retourne pas comme le rappelait Léonard de Vinci et votre étoile c’est le Sénégal Emergent. Votre avènement fini de convaincre ceux qui s’entêtent à croire à l’avènement d’un président capable des ruptures les plus audacieuses. La construction du modèle démocratique sénégalais ne rime pas avec ce chauvinisme de mauvais aloi. La rue c’est l’expression des mauvais perdants. Tout compte fait que force reste à la loi.

Ibrahima KA militant APR à YOFF

Administrateur adjoint de la RAMPE